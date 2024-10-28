Норвегія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 500 млн євро
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про виділення Україні 500 млн євро допомоги. З цієї суми 350 млн євро буде спрямовано на військові потреби.
Премʼєр міністр Йонас Гар Стьоре оголосив про пакет допомоги для України на 500 млн євро, з яких 350 млн підуть на військові потреби. Про це він заявив під час пресконференції на саміті Україна - Північна Європа, передає УНН.
"Ми хочемо оголосити про новий пакет допомоги на 500 млн євро, з яких 350 млн буде належати саме до військового пакету", - сказав Стьоре.
Він наголосив, що його країна хоче надавати лише потрібну допомогу.
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