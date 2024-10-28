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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Норвегия объявила о новом пакете помощи Украине на 500 млн евро

Норвегия объявила о новом пакете помощи Украине на 500 млн евро

Киев  •  УНН

19:30 • 584 просмотра

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил о выделении Украине 500 млн евро помощи. Из этой суммы 350 млн евро будет направлено на военные нужды.

Премьер-министр Йонас Гар Стьоре объявил о пакете помощи для Украины на 500 млн евро, из которых 350 млн пойдут на военные нужды. Об этом он заявил во время пресс-конференции на саммите Украина - Северная Европа, передает УНН.

«Мы хотим объявить о новом пакете помощи на 500 млн евро, из которых 350 млн будет относиться именно к военному пакету», - сказал Стьоре.

Он подчеркнул, что его страна хочет оказывать только нужную помощь.

Норвегия объявила о предоставлении Украине нового пакета энергетической помощи на 250 млн евро17 октября 2024, 14:10 • 11743 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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