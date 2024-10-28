Швеция выделяет новый пакет помощи Украине: на что пойдут 63 миллиона евро
Киев • УНН
Швеция объявила о выделении Украине 63 млн евро в рамках предыдущих пакетов военной помощи. 20 млн направят на поддержку промышленной базы Украины, а 43 млн - на многосторонние инициативы.
В понедельник, 28 октября, Швеция объявила о выделении Украине 63 миллиона евро поддержки в рамках предыдущих пакетов военной помощи. Об этом пишет УНН со ссылкой на правительство Швеции.
Детали
В ведомстве рассказали, что новый пакет поддержки будет охватывать 20 миллионов евро, которые пойдут на поддержку промышленной базы Украины в рамках датской инициативы по закупке оружия у украинских производителей.
Такое решение приняли после того, как на прошлой неделе правительство уполномочило Шведскую администрацию оборонного имущества (FMV) провести переговоры и заключить соглашение с Данией о безвозмездной передаче Украине соответствующей суммы на закупку оборонного оборудования.
Остальные средства из пакета - около 43 миллиона евро - пойдут на финансовую поддержку ряда многосторонних инициатив в поддержку Украины.
Планируется, что эти средства пойдут на поддержку :
- коалиции, закупающей ракеты класса «воздух-воздух» для украинской программы F-16;
- коалиции, которая тренирует украинскую морскую пехоту;
- коалиции по вопросам разминирования;
- ИТ-коалиции.
Кроме того, в рамках этой поддержки Швеция также сделает вклад в Комплексный пакет помощи НАТО для Украины, который предусматривает закупку военного оборудования.
Напомним,
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил о выделении Украине 500 млн евро помощи. Из этой суммы 350 млн евро будет направлено на военные нужды.