США помогут Эстонии в случае российского нападения - министр обороны Ханно Певкур

Эксклюзив
16 апреля, 17:37 • 13343 просмотра
Повреждена трубопроводная инфраструктура и резервуарный парк: источники в СБУ рассказали детали атаки на Туапсинский НПЗ
16 апреля, 13:38 • 29992 просмотра
16 апреля, 10:17 • 32962 просмотра
16 апреля, 09:59 • 29893 просмотра
16 апреля, 09:32 • 29462 просмотра
15 апреля, 16:37 • 61992 просмотра
15 апреля, 15:53 • 53512 просмотра
15 апреля, 12:27 • 44974 просмотра
15 апреля, 10:54 • 41459 просмотра
15 апреля, 10:46 • 26104 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.8м/с
30%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кир Стармер
Джеффри Эпштейн
Ханно Певкур
Руслан Кравченко
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 12110 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 38648 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 45134 просмотра
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo14 апреля, 07:44 • 51944 просмотра
Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"Video13 апреля, 14:56 • 45129 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер
Золото

США помогут Эстонии в случае российского нападения - министр обороны Ханно Певкур

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

Ханно Певкур уверен в поддержке Вашингтона и непоколебимости НАТО. Он призвал Европу больше инвестировать в оборону и разрешить конфликт в Иране.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур не сомневается, что в случае российского нападения США придут на помощь его стране. Об этом он сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Да, я доверяю США, и да, я доверяю всем нашим союзникам

 - сказал он во время визита в столицу Литвы Вильнюс в четверг.

Он отметил, что США нуждаются в Европе для своих вооруженных сил так же, как Европа нуждается в США. Также Ханно Певкур заявил, что не верит в возможность распада НАТО и сравнил нынешние разногласия в Альянсе с длительным браком.

Не бывает 50 лет сплошного гладкого плавания. Бывают разногласия и проблемы, и их нужно решать. В то же время Европа сейчас не готова самостоятельно обеспечивать свою военную оборону. Достигли ли мы того, к чему стремимся? Нет. Все мы в НАТО должны больше инвестировать в оборону

 - сказал он.

Певкур также отметил, что НАТО должно сосредоточиться на содействии прекращению конфликта в Иране. Он аргументировал это тем, что это позволит США снова уделить больше внимания Украине.

Как только этот вопрос будет решен, появится возможность сосредоточить больше внимания США на Украине. Для нашего региона это остается главной проблемой

- отметил министр.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Брак
Ханно Певкур
Reuters
НАТО
Вильнюс
Литва
Европа
Соединённые Штаты
Эстония
Украина
Иран