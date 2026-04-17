США помогут Эстонии в случае российского нападения - министр обороны Ханно Певкур

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур не сомневается, что в случае российского нападения США придут на помощь его стране. Об этом он сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Да, я доверяю США, и да, я доверяю всем нашим союзникам - сказал он во время визита в столицу Литвы Вильнюс в четверг.

Он отметил, что США нуждаются в Европе для своих вооруженных сил так же, как Европа нуждается в США. Также Ханно Певкур заявил, что не верит в возможность распада НАТО и сравнил нынешние разногласия в Альянсе с длительным браком.

Не бывает 50 лет сплошного гладкого плавания. Бывают разногласия и проблемы, и их нужно решать. В то же время Европа сейчас не готова самостоятельно обеспечивать свою военную оборону. Достигли ли мы того, к чему стремимся? Нет. Все мы в НАТО должны больше инвестировать в оборону - сказал он.

Певкур также отметил, что НАТО должно сосредоточиться на содействии прекращению конфликта в Иране. Он аргументировал это тем, что это позволит США снова уделить больше внимания Украине.

Как только этот вопрос будет решен, появится возможность сосредоточить больше внимания США на Украине. Для нашего региона это остается главной проблемой - отметил министр.

