Эстония объявила о новом пакете военной помощи для Украины: что в него войдет
Киев • УНН
Правительство Эстонии одобрило очередной пакет военной помощи для Украины, включающий технику и боеприпасы. Общая помощь от Эстонии уже превысила 500 млн евро, что составляет 1,4% ВВП страны.
Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны страны Ганно Певкура направить Украине очередной пакет военной помощи, который на этот раз включает как технику, так и боеприпасы, сообщили в Минобороны Эстонии 16 ноября, пишет УНН.
Детали
«Украина продолжает нуждаться в помощи Эстонии и свободного мира, чтобы защитить себя. На этот раз пакет помощи собран из резервов наших сил обороны с учетом потребностей Украины, и все же таким образом, чтобы не пострадала обороноспособность Эстонии», - сказал Певкур.
Последний пакет помощи, по данным МО Эстонии, включает «военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и различные виды боеприпасов».
«Этот пакет помощи не будет последним, и в ближайшее время мы откроем на конкурсной основе ежегодное мероприятие поддержки эстонских компаний, что позволит Украине оказывать помощь производству эстонской оборонной промышленности. Кроме помощи Украине это также поддерживает собственную экономику и безопасность Эстонии», - добавил Певкур.
Дополнение
Эстония, по данным МО страны, предоставила Украине военную помощь на сумму более 500 млн евро, или 1,4% валового внутреннего продукта (ВВП), по которой Эстония занимает одно из первых мест в мире по объему помощи, предоставленной в соотношении численности населения к ВВП.