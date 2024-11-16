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Эстония объявила о новом пакете военной помощи для Украины: что в него войдет

Киев  •  УНН

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Правительство Эстонии одобрило очередной пакет военной помощи для Украины, включающий технику и боеприпасы. Общая помощь от Эстонии уже превысила 500 млн евро, что составляет 1,4% ВВП страны.

Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны страны Ганно Певкура направить Украине очередной пакет военной помощи, который на этот раз включает как технику, так и боеприпасы, сообщили в Минобороны Эстонии 16 ноября, пишет УНН.

Детали

«Украина продолжает нуждаться в помощи Эстонии и свободного мира, чтобы защитить себя. На этот раз пакет помощи собран из резервов наших сил обороны с учетом потребностей Украины, и все же таким образом, чтобы не пострадала обороноспособность Эстонии», - сказал Певкур.

Последний пакет помощи, по данным МО Эстонии, включает «военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и различные виды боеприпасов».

«Этот пакет помощи не будет последним, и в ближайшее время мы откроем на конкурсной основе ежегодное мероприятие поддержки эстонских компаний, что позволит Украине оказывать помощь производству эстонской оборонной промышленности. Кроме помощи Украине это также поддерживает собственную экономику и безопасность Эстонии», - добавил Певкур.

Дополнение

Эстония, по данным МО страны, предоставила Украине военную помощь на сумму более 500 млн евро, или 1,4% валового внутреннего продукта (ВВП), по которой Эстония занимает одно из первых мест в мире по объему помощи, предоставленной в соотношении численности населения к ВВП.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
hanno-pevkurХанно Певкур
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина