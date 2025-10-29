$42.080.01
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение Труханову
Труханову сообщено о подозрении - источник
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
В Европе заявили, что США собираются вывести часть войск с восточного фланга НАТО: в Альянсе отреагировали

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Румыния сообщила о планах США сократить военное присутствие на восточном фланге НАТО, включая румынскую авиабазу. Представитель НАТО заявил, что Альянс тесно взаимодействует с США по составу сил, отметив, что американское присутствие в Европе остается значительным.

В Европе заявили, что США собираются вывести часть войск с восточного фланга НАТО: в Альянсе отреагировали

Румыния заявила, что США намерены вывести часть своих войск с восточного фланга НАТО, представитель НАТО в ответ заявил, что Альянс тесно взаимодействует с США по составу сил в Европе, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

"Корректировка состава сил США не является чем-то необычным", - заявил представитель НАТО, после того как министерство обороны Румынии сообщило, что союзники были уведомлены о планах США сократить численность войск, размещенных на восточном фланге Европы.

Представитель Альянса добавил, что "даже с учетом этих корректировок состав сил США в Европе остается большим, чем был на протяжении многих лет".

НАТО и руководство США тесно взаимодействуют по нашему общему составу сил - чтобы обеспечить сохранение НАТО нашего мощного потенциала сдерживания и обороны, и власти США заранее проинформировали НАТО об этих корректировках

- сказал представитель Альянса.

Перед этим в среду министерство обороны Румынии сообщило, что Румыния и ее союзники по НАТО были уведомлены о планах США сократить численность войск, дислоцированных на восточном фланге Европы, включая военнослужащих, которые должны были быть размещены на румынской авиабазе имени Михаила Когэлничану. "Американское решение заключается в прекращении ротации в Европе бригады, подразделения которой находились в нескольких странах НАТО", - заявило министерство обороны страны.

В заявлении также говорится, что это решение было ожидаемым, учитывая изменение приоритетов Вашингтона, однако около 1000 американских военнослужащих по-прежнему будут находиться в Румынии.

"При принятии решения также учитывалось, что НАТО консолидировало свое присутствие и активность на восточном фланге, что позволяет Соединенным Штатам скорректировать свою военную позицию в регионе", - заявило румынское министерство. Количество американских военнослужащих не уточняется.

Дополнение

Администрация президента США Дональда Трампа ранее сообщала европейским союзникам Вашингтона, что им необходимо взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, поскольку Соединенные Штаты уделяют больше внимания своим границам и Индо-Тихоокеанскому региону.

Несмотря на обеспокоенность на восточном фланге НАТО по поводу возможного сокращения присутствия Соединенных Штатов в регионе в то время, когда Россия продолжает вести войну в Украине, Трамп заявил в сентябре, что Вашингтон может увеличить свое военное присутствие в Польше, отмечает издание.

Юлия Шрамко

