08:37
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
07:29
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
НАТО готується до гібридних загроз: головнокомандувач Альянсу розкриває деталі

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Головнокомандувач НАТО Алексус Гринкевич заявив, що Альянс має бути готовим реагувати на зростання гібридних загроз, які включають кібератаки та дезінформацію. Він зазначив, що росія стоїть за деякими гібридними інцидентами в Європі.

НАТО готується до гібридних загроз: головнокомандувач Альянсу розкриває деталі

НАТО має бути готовим реагувати на зростання гібридних загроз, щоб захистити територію своїх держав-членів. Про це заявив у четвер головнокомандувач альянсу Алексус Гринкевич, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Гібридні загрози стосуються як військової, так і невійськової тактики, спрямованої на підрив безпеки супротивника, і зазвичай включають кібератаки, кампанії дезінформації, саботаж ключової інфраструктури та використання безпілотників або нерегулярних збройних груп.

"Гібридні загрози – це реальна проблема, і я думаю, що ми можемо очікувати, що це відбуватиметься частіше", – сказав журналістам у військовій штаб-квартирі альянсу Алексус Гринкевич, генерал ВПС США, який обіймає посаду Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі.

НАТО готується до протистояння з росією на тлі скорочення військової присутності США в Європі - Bloomberg30.11.25, 23:19 • 5175 переглядiв

Говорячи про нещодавні інциденти в Європі, Гринкевич сказав, що деякі з них були безрозсудними, а деякі навмисними. Він сказав, що важливо сказати, хто стоїть за гібридними інцидентами, і що альянс знає, що за деякими з них стоїть росія.

"Ми також думаємо про те, щоб бути проактивними... Якщо росія намагається створювати нам дилеми, то, можливо, є способи, як ми могли б створювати дилеми їм", – сказав він, додавши, що НАТО є оборонним альянсом, і "в цьому немає нічого образливого".

Додамо

Видання зауважує, що росія регулярно заперечує звинувачення в тому, що вона стоїть за інцидентами з використанням безпілотників або кібератаками, що впливають на західні країни. Вона також заперечує будь-які плани нападу на НАТО, яке надає Україні зброю, розвідувальні дані та іншу допомогу з моменту вторгнення москви у 2022 році.

Рада НАТО-росія офіційно припинила існування, безпека будуватиметься "проти рф" – Сікорський03.12.25, 21:48 • 4630 переглядiв

Антоніна Туманова

