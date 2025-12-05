НАТО готується до гібридних загроз: головнокомандувач Альянсу розкриває деталі

НАТО має бути готовим реагувати на зростання гібридних загроз, щоб захистити територію своїх держав-членів. Про це заявив у четвер головнокомандувач альянсу Алексус Гринкевич, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Гібридні загрози стосуються як військової, так і невійськової тактики, спрямованої на підрив безпеки супротивника, і зазвичай включають кібератаки, кампанії дезінформації, саботаж ключової інфраструктури та використання безпілотників або нерегулярних збройних груп.

"Гібридні загрози – це реальна проблема, і я думаю, що ми можемо очікувати, що це відбуватиметься частіше", – сказав журналістам у військовій штаб-квартирі альянсу Алексус Гринкевич, генерал ВПС США, який обіймає посаду Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Говорячи про нещодавні інциденти в Європі, Гринкевич сказав, що деякі з них були безрозсудними, а деякі навмисними. Він сказав, що важливо сказати, хто стоїть за гібридними інцидентами, і що альянс знає, що за деякими з них стоїть росія.

"Ми також думаємо про те, щоб бути проактивними... Якщо росія намагається створювати нам дилеми, то, можливо, є способи, як ми могли б створювати дилеми їм", – сказав він, додавши, що НАТО є оборонним альянсом, і "в цьому немає нічого образливого".

Додамо

Видання зауважує, що росія регулярно заперечує звинувачення в тому, що вона стоїть за інцидентами з використанням безпілотників або кібератаками, що впливають на західні країни. Вона також заперечує будь-які плани нападу на НАТО, яке надає Україні зброю, розвідувальні дані та іншу допомогу з моменту вторгнення москви у 2022 році.

