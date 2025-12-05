НАТО должно быть готово реагировать на рост гибридных угроз, чтобы защитить территорию своих государств-членов. Об этом заявил в четверг главнокомандующий альянса Алексус Гринкевич, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Гибридные угрозы касаются как военной, так и невоенной тактики, направленной на подрыв безопасности противника, и обычно включают кибератаки, кампании дезинформации, саботаж ключевой инфраструктуры и использование беспилотников или нерегулярных вооруженных групп.

"Гибридные угрозы – это реальная проблема, и я думаю, что мы можем ожидать, что это будет происходить чаще", – сказал журналистам в военной штаб-квартире альянса Алексус Гринкевич, генерал ВВС США, занимающий должность Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Говоря о недавних инцидентах в Европе, Гринкевич сказал, что некоторые из них были безрассудными, а некоторые преднамеренными. Он сказал, что важно сказать, кто стоит за гибридными инцидентами, и что альянс знает, что за некоторыми из них стоит россия.

"Мы также думаем о том, чтобы быть проактивными... Если россия пытается создавать нам дилеммы, то, возможно, есть способы, как мы могли бы создавать дилеммы им", – сказал он, добавив, что НАТО является оборонительным альянсом, и "в этом нет ничего оскорбительного".

Добавим

Издание отмечает, что россия регулярно отрицает обвинения в том, что она стоит за инцидентами с использованием беспилотников или кибератаками, затрагивающими западные страны. Она также отрицает какие-либо планы нападения на НАТО, которое предоставляет Украине оружие, разведывательные данные и другую помощь с момента вторжения москвы в 2022 году.

