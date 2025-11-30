$42.190.00
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 23199 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в Майами
30 ноября, 11:44 • 25796 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 28213 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 29051 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дрона
29 ноября, 18:27 • 32457 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - Зеленский
29 ноября, 17:13 • 40170 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 32085 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноября
29 ноября, 15:10 • 27578 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 24108 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
НАТО готовится к противостоянию с Россией на фоне сокращения военного присутствия США в Европе - Bloomberg

Киев • УНН

 • 806 просмотра

НАТО активизирует подготовку к возможному противостоянию с Россией, в то время как США сокращают свое военное присутствие в Европе. Количество американских военных уже уменьшено в Румынии, аналогичные шаги планируются в Болгарии, Словакии и Венгрии.

НАТО готовится к противостоянию с Россией на фоне сокращения военного присутствия США в Европе - Bloomberg

НАТО активизирует подготовку к возможному противостоянию с Россией в условиях сокращения военного присутствия США в Европе. Об этом пишет Bloomberg, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что американские войска уже начали сворачивать свое присутствие в регионе. Так, в Румынии количество американских военных сократили с 1700 до примерно 1000. Аналогичные шаги планируют осуществить в Болгарии, Словакии и Венгрии.

Тем временем война Путина уже перетекает через границу в Европу опасными способами, от вторжений беспилотников и ракет до случаев саботажа и поджогов

- констатирует издание.

Авторы указывают, что пока европейцы наблюдают за уничтожением своего соседа, США дают сигналы, что они сократят свое военное присутствие на континенте, чтобы сосредоточиться на Азии, предлагая своим союзникам в Европе позаботиться о собственной обороне самим. Так, министр войны США Пит Хегсет заявил, что этот шаг был согласован с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и союзниками.

Чиновники в Бухаресте публично заявили, что понимают аргументацию США относительно этого решения. Однако в частных разговорах некоторые из них сказали, что они не удовлетворены этим решением. ... За закрытыми дверями европейские чиновники настойчиво пытаются убедить своих союзников из США не выводить войска. Вашингтон пытался успокоить опасения своих партнеров, заявляя, что не оставит их на произвол судьбы

- говорится в статье.

Авторы резюмируют, что когда речь идет о так называемых "стратегических средствах" - а именно противовоздушной и противоракетной обороне, высокоточных ударах большой дальности и разведке - Европа все еще зависит от американцев.

Напомним

По информации Financial Times, переброска войск НАТО на восточный фланг в случае полномасштабного вторжения РФ может длиться 45 дней, тогда как ЕС стремится сократить этот срок до 3-5 дней.

Зеленский провел разговоры с Рютте и фон дер Ляйен: о чем говорил с лидерами ЕС и НАТО

Вадим Хлюдзинский

