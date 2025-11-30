НАТО готовится к противостоянию с Россией на фоне сокращения военного присутствия США в Европе - Bloomberg
Киев • УНН
НАТО активизирует подготовку к возможному противостоянию с Россией, в то время как США сокращают свое военное присутствие в Европе. Количество американских военных уже уменьшено в Румынии, аналогичные шаги планируются в Болгарии, Словакии и Венгрии.
НАТО активизирует подготовку к возможному противостоянию с Россией в условиях сокращения военного присутствия США в Европе. Об этом пишет Bloomberg, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что американские войска уже начали сворачивать свое присутствие в регионе. Так, в Румынии количество американских военных сократили с 1700 до примерно 1000. Аналогичные шаги планируют осуществить в Болгарии, Словакии и Венгрии.
Тем временем война Путина уже перетекает через границу в Европу опасными способами, от вторжений беспилотников и ракет до случаев саботажа и поджогов
Авторы указывают, что пока европейцы наблюдают за уничтожением своего соседа, США дают сигналы, что они сократят свое военное присутствие на континенте, чтобы сосредоточиться на Азии, предлагая своим союзникам в Европе позаботиться о собственной обороне самим. Так, министр войны США Пит Хегсет заявил, что этот шаг был согласован с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и союзниками.
Чиновники в Бухаресте публично заявили, что понимают аргументацию США относительно этого решения. Однако в частных разговорах некоторые из них сказали, что они не удовлетворены этим решением. ... За закрытыми дверями европейские чиновники настойчиво пытаются убедить своих союзников из США не выводить войска. Вашингтон пытался успокоить опасения своих партнеров, заявляя, что не оставит их на произвол судьбы
Авторы резюмируют, что когда речь идет о так называемых "стратегических средствах" - а именно противовоздушной и противоракетной обороне, высокоточных ударах большой дальности и разведке - Европа все еще зависит от американцев.
Напомним
По информации Financial Times, переброска войск НАТО на восточный фланг в случае полномасштабного вторжения РФ может длиться 45 дней, тогда как ЕС стремится сократить этот срок до 3-5 дней.
Зеленский провел разговоры с Рютте и фон дер Ляйен: о чем говорил с лидерами ЕС и НАТО30.11.25, 20:26 • 3438 просмотров