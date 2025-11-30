НАТО готовится к противостоянию с Россией на фоне сокращения военного присутствия США в Европе - Bloomberg

НАТО активизирует подготовку к возможному противостоянию с Россией в условиях сокращения военного присутствия США в Европе. Об этом пишет Bloomberg, сообщает УНН.

Отмечается, что американские войска уже начали сворачивать свое присутствие в регионе. Так, в Румынии количество американских военных сократили с 1700 до примерно 1000. Аналогичные шаги планируют осуществить в Болгарии, Словакии и Венгрии.

Тем временем война Путина уже перетекает через границу в Европу опасными способами, от вторжений беспилотников и ракет до случаев саботажа и поджогов

Авторы указывают, что пока европейцы наблюдают за уничтожением своего соседа, США дают сигналы, что они сократят свое военное присутствие на континенте, чтобы сосредоточиться на Азии, предлагая своим союзникам в Европе позаботиться о собственной обороне самим. Так, министр войны США Пит Хегсет заявил, что этот шаг был согласован с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и союзниками.

Чиновники в Бухаресте публично заявили, что понимают аргументацию США относительно этого решения. Однако в частных разговорах некоторые из них сказали, что они не удовлетворены этим решением. ... За закрытыми дверями европейские чиновники настойчиво пытаются убедить своих союзников из США не выводить войска. Вашингтон пытался успокоить опасения своих партнеров, заявляя, что не оставит их на произвол судьбы