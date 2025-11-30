НАТО готується до протистояння з росією на тлі скорочення військової присутності США в Європі - Bloomberg

НАТО активізує підготовку до можливого протистояння з росією в умовах скорочення військової присутності США в Європі. Про це пише Bloomberg, повідомляє УНН.

Зазначається, що американські війська вже почали згортати свою присутність у регіоні. Так, у Румунії кількість американських військових скоротили з 1700 до приблизно 1000. Аналогічні кроки планують здійснити у Болгарії, Словаччині та Угорщині.

Тим часом війна путіна вже перетікає через кордон у Європу небезпечними способами, від вторгнень безпілотників та ракет до випадків саботажу та підпалів

Автори вказують, що поки європейці спостерігають за знищенням свого сусіда, США дають сигнали, що вони скоротять свою військову присутність на континенті, щоб зосередитися на Азії, пропонуючи своїм союзників у Європі подбати про власну оборону самим. Так, міністр війни США Піт Гегсет заявив, що цей крок був узгоджений з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та союзниками.

Посадовці в Бухаресті публічно заявили, що розуміють аргументацію США щодо цього рішення. Однак у приватних розмовах деякі з них сказали, що вони не задоволені цим рішенням. ... За зачиненими дверима європейські посадовці наполегливо намагаються переконати своїх союзників з США не виводити війська. Вашингтон намагався заспокоїти побоювання своїх партнерів, заявляючи, що не залишить їх напризволяще