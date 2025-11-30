$42.190.00
НАТО готується до протистояння з росією на тлі скорочення військової присутності США в Європі - Bloomberg

Київ • УНН

 • 28 перегляди

НАТО активізує підготовку до можливого протистояння з росією, тоді як США скорочують свою військову присутність у Європі. Кількість американських військових вже зменшено в Румунії, аналогічні кроки плануються в Болгарії, Словаччині та Угорщині.

НАТО готується до протистояння з росією на тлі скорочення військової присутності США в Європі - Bloomberg

НАТО активізує підготовку до можливого протистояння з росією в умовах скорочення військової присутності США в Європі. Про це пише Bloomberg, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що американські війська вже почали згортати свою присутність у регіоні. Так, у Румунії кількість американських військових скоротили з 1700 до приблизно 1000. Аналогічні кроки планують здійснити у Болгарії, Словаччині та Угорщині.

Тим часом війна путіна вже перетікає через кордон у Європу небезпечними способами, від вторгнень безпілотників та ракет до випадків саботажу та підпалів

- констатує видання.

Автори вказують, що поки європейці спостерігають за знищенням свого сусіда, США дають сигнали, що вони скоротять свою військову присутність на континенті, щоб зосередитися на Азії, пропонуючи своїм союзників у Європі подбати про власну оборону самим. Так, міністр війни США Піт Гегсет заявив, що цей крок був узгоджений з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та союзниками.

Посадовці в Бухаресті публічно заявили, що розуміють аргументацію США щодо цього рішення. Однак у приватних розмовах деякі з них сказали, що вони не задоволені цим рішенням. ... За зачиненими дверима європейські посадовці наполегливо намагаються переконати своїх союзників з США не виводити війська. Вашингтон намагався заспокоїти побоювання своїх партнерів, заявляючи, що не залишить їх напризволяще

- йдеться у статті.

Автори резюмують, що коли йдеться про так звані "стратегічні засоби" - а саме протиповітряну та протиракетну оборону, високоточні удари великої дальності та розвідку - Європа все ще залежить від американців.

Нагадаємо

За інформацією Financial Times, перекидання військ НАТО на східний фланг у разі повномасштабного вторгнення рф може тривати 45 днів, тоді як ЄС прагне скоротити цей термін до 3-5 днів.

Вадим Хлюдзинський

Політика
