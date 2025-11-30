$42.190.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський провів розмови з Рютте і фон дер Ляєн: про що говорив з лідерами ЄС та НАТО

Київ • УНН

 • 1332 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з генсеком НАТО Марком Рютте та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорювалися дипломатичні питання, посилення стійкості України та переговорний процес щодо припинення війни.

Зеленський провів розмови з Рютте і фон дер Ляєн: про що говорив з лідерами ЄС та НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з генсеком НАТО Марком Рютте і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

З Урсулою фон дер Ляєн Зеленський обговорив дипломатичні питання, а з Марком Рютте - питання переговорного процесу щодо припинення війни.

Обговорили ситуацію в дипломатії, і маємо спільний погляд на ключові питання. Також важливо, що Урсула дуже уважно сприймає необхідність посилення нашої стійкості в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі, по енергетиці

- заявив Зеленський за підсумками розмови з головою Єврокомісії.

Важливі дні, і багато може змінитися. Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції

- заявив президент за підсумками розмови з генсеком НАТО.

Нагадаємо

Володимир Зеленський оголосив про новий етап санкційної політики проти росії, синхронізуючи дії Києва зі Сполученими Штатами.

Євген Устименко

