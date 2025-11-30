Зеленський провів розмови з Рютте і фон дер Ляєн: про що говорив з лідерами ЄС та НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з генсеком НАТО Марком Рютте і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

З Урсулою фон дер Ляєн Зеленський обговорив дипломатичні питання, а з Марком Рютте - питання переговорного процесу щодо припинення війни.

Обговорили ситуацію в дипломатії, і маємо спільний погляд на ключові питання. Також важливо, що Урсула дуже уважно сприймає необхідність посилення нашої стійкості в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі, по енергетиці - заявив Зеленський за підсумками розмови з головою Єврокомісії.

Важливі дні, і багато може змінитися. Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції - заявив президент за підсумками розмови з генсеком НАТО.

Нагадаємо

Володимир Зеленський оголосив про новий етап санкційної політики проти росії, синхронізуючи дії Києва зі Сполученими Штатами.