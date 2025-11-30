$42.190.00
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
07:27 • 5976 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 19415 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 29794 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 24991 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 24133 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 21809 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 16930 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 16214 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14645 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Володимир Зеленський повідомив, що Україна синхронізувала санкції разом із США і ввела їх проти "роснєфті" та "лукойла", а також проти інших російських компаній та підприємств.

Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оголосив про новий етап санкційної політики проти росії, синхронізуючи дії Києва зі Сполученими Штатами. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі 

Продовжуємо нашу санкційну роботу, сьогодні є два нових рішення 

– написав президент.

Зеленський підкреслив, що обмеження торкнулися "роснєфті", її підприємств та компаній групи "лукойл". За його словами, санкції вже "позбавляють грошей російську машину війни" і мають бути продовжені. Крім того, Україна запроваджує санкції проти осіб, причетних до системного знищення українців дронами, роблячи ці обмеження максимально узгодженими з міжнародними партнерами.

Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - Зеленський29.11.25, 20:27 • 19414 переглядiв

Визначив і ключові пріоритети нашої санкційної політики до кінця року: подальша синхронізація санкцій із партнерами, підготовка 20-го санкційного пакета ЄС, посилення обмежень проти тіньового флоту, російського воєнного виробництва, колаборантів і пропагандистів 

– підсумував Зеленський.

The Washington Post: адміністрація Трампа наступного тижня посилить тиск на Зеленського для досягнення угоди щодо війни30.11.25, 11:03 • 2622 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітика
російська пропаганда
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна