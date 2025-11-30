Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
Київ • УНН
Володимир Зеленський повідомив, що Україна синхронізувала санкції разом із США і ввела їх проти "роснєфті" та "лукойла", а також проти інших російських компаній та підприємств.
Президент України Володимир Зеленський оголосив про новий етап санкційної політики проти росії, синхронізуючи дії Києва зі Сполученими Штатами. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Продовжуємо нашу санкційну роботу, сьогодні є два нових рішення
Зеленський підкреслив, що обмеження торкнулися "роснєфті", її підприємств та компаній групи "лукойл". За його словами, санкції вже "позбавляють грошей російську машину війни" і мають бути продовжені. Крім того, Україна запроваджує санкції проти осіб, причетних до системного знищення українців дронами, роблячи ці обмеження максимально узгодженими з міжнародними партнерами.
Визначив і ключові пріоритети нашої санкційної політики до кінця року: подальша синхронізація санкцій із партнерами, підготовка 20-го санкційного пакета ЄС, посилення обмежень проти тіньового флоту, російського воєнного виробництва, колаборантів і пропагандистів
