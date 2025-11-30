The Washington Post: адміністрація Трампа наступного тижня посилить тиск на Зеленського для досягнення угоди щодо війни

$42.190.00
48.870.00
ukenru
07:27 • 4536 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 17883 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 28747 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 23998 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 23366 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 21531 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 16738 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 16109 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14581 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 15171 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
98%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США закрили повітряний простір над Венесуелою: з'явилась відповідь Каракаса30 листопада, 00:05 • 9488 перегляди
"Вводять в оману, упереджені, викриті": Білий дім створив "Залу ганьби" ЗМІ за поширення "фейкових новин"Photo30 листопада, 00:34 • 4118 перегляди
Ракетний удар по Вишгороду: рятувальники оприлюднили кадри пожежі в багатоповерхівціVideo30 листопада, 01:06 • 6146 перегляди
Палестинська адміністрація продовжує виплати терористам попри зобов'язання - The Telegraph30 листопада, 02:38 • 3222 перегляди
Десятки тисяч румунів залишилися без питної води через проблеми на греблі30 листопада, 03:31 • 4356 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 21931 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 71197 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 55882 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 63854 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 62367 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Олександр Сирський
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вишгород
Київська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 21931 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 37950 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 55383 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 74887 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 106534 перегляди
Актуальне
Техніка
The Washington Post
The New York Times
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

The Washington Post: адміністрація Трампа наступного тижня посилить тиск на Зеленського для досягнення угоди щодо війни

Київ • УНН

 • 2096 перегляди

The Washington Post повідомляє, що США наступного тижня посилять тиск на Зеленського для просування угоди про припинення війни з Росією. Це відбувається на тлі внутрішньополітичної кризи в Україні, включаючи корупційний скандал та обстріли.

The Washington Post: адміністрація Трампа наступного тижня посилить тиск на Зеленського для досягнення угоди щодо війни

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня опиниться під посиленим політичним тиском із боку США, які наполягають на просуванні угоди про припинення війни з росією, – повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Деталі

За даними видання, Вашингтон готується активізувати зусилля щодо мирного врегулювання, попри складну внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Після корупційного скандалу, який торкнувся близького оточення Зеленського, опозиція вимагає масштабного оновлення уряду, а російські обстріли тривають, створюючи додатковий тиск на українську владу.

Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT24.11.25, 16:30 • 64719 переглядiв

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф наступного тижня вирушить до москви, тоді як оновлена українська делегація вже прибула до США для переговорів. Рустем Умеров, призначений головним переговорником замість Андрія Єрмака, також опинився в центрі критики через підозри щодо його можливої причетності до корупційних епізодів.

Паралельно в Україні зростає тиск на Зеленського всередині країни: опозиційні депутати закликають до формування нової парламентської коаліції та зміни ключових міністрів. Президенту також доведеться знайти заміну своєму багаторічному найближчому помічнику, який, попри критику щодо надмірної концентрації влади, відігравав ключову роль у виконанні найчутливіших завдань під час війни.

Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT29.11.25, 17:10 • 23362 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Рустем Умєров
The New York Times
The Washington Post
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна