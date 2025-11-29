$42.190.00
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
14:28 • 1416 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
12:33 • 5686 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
12:07 • 7702 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
11:00 • 10105 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
10:28 • 12376 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 13173 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
29 листопада, 07:54 • 15107 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 25286 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 35349 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Зеленський також може стикнутися з проблемами контролю над провладною партією "Слуга народу" і міністерствами в умовах плюралізму внутрішньої політики України.

Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT

Відставка Андрія Єрмака з посади Голови Офіса Президента України може послабити політичний контроль Володимира Зеленського. Це також залишає українського президента без фігури, яка б "забезпечувала дисципліну" в політиці, поки росіяни шукають слабкі місця, повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

У публікації також йдеться про те, що відставка Єрмака на тлі корупційного скандалу позбавить Україну головного переговорника у переговорах щодо припинення війни. Водночас динаміка переговорів істотно не зміниться, адже замість Єрмака Україну на переговорах представлятимуть інші люди.

Переговори - це командна робота. Якщо одна людина виходить з процесу, механізм не змінюється

- сказав Олександр Мережко, голова комітету з питань зовнішньої політики Верховної Ради України.

І хоча антикорупційні активісти привітали звільнення Єрмака, Зеленський може стикнутися з проблемами контролю над провладною партією "Слуга народу" і міністерствами в умовах плюралізму внутрішньої політики України.

Аналітики вважають, що без Єрмака, який контролював внутрішню політику, стримував боротьбу за владу в армії та наглядав за мирними переговорами, політичний контроль Зеленського може послабитися

- йдеться в матеріалі NYT.

Нагадаємо

У п'ятницю, 28 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про відставку голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

Глава держави також оголосив про перезавантаження Офісу Президента. У неділю, 29 листопада відбудуться консультації щодо нового керівника.

Андрій Єрмак подав у відставку за день до зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Метою візиту було остаточне узгодження позицій США та України перед поїздкою Віткоффа і Кушнера до москви.

Євген Устименко

