Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT

Відставка Андрія Єрмака з посади Голови Офіса Президента України може послабити політичний контроль Володимира Зеленського. Це також залишає українського президента без фігури, яка б "забезпечувала дисципліну" в політиці, поки росіяни шукають слабкі місця, повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

У публікації також йдеться про те, що відставка Єрмака на тлі корупційного скандалу позбавить Україну головного переговорника у переговорах щодо припинення війни. Водночас динаміка переговорів істотно не зміниться, адже замість Єрмака Україну на переговорах представлятимуть інші люди.

Переговори - це командна робота. Якщо одна людина виходить з процесу, механізм не змінюється - сказав Олександр Мережко, голова комітету з питань зовнішньої політики Верховної Ради України.

І хоча антикорупційні активісти привітали звільнення Єрмака, Зеленський може стикнутися з проблемами контролю над провладною партією "Слуга народу" і міністерствами в умовах плюралізму внутрішньої політики України.

Аналітики вважають, що без Єрмака, який контролював внутрішню політику, стримував боротьбу за владу в армії та наглядав за мирними переговорами, політичний контроль Зеленського може послабитися - йдеться в матеріалі NYT.

Нагадаємо

У п'ятницю, 28 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про відставку голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

Глава держави також оголосив про перезавантаження Офісу Президента. У неділю, 29 листопада відбудуться консультації щодо нового керівника.

Андрій Єрмак подав у відставку за день до зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Метою візиту було остаточне узгодження позицій США та України перед поїздкою Віткоффа і Кушнера до москви.