Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
Киев • УНН
Зеленский также может столкнуться с проблемами контроля над провластной партией "Слуга народа" и министерствами в условиях плюрализма внутренней политики Украины.
Отставка Андрея Ермака с поста Главы Офиса Президента Украины может ослабить политический контроль Владимира Зеленского. Это также оставляет украинского президента без фигуры, которая бы "обеспечивала дисциплину" в политике, пока россияне ищут слабые места, сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
Детали
В публикации также говорится о том, что отставка Ермака на фоне коррупционного скандала лишит Украину главного переговорщика в переговорах по прекращению войны. В то же время динамика переговоров существенно не изменится, ведь вместо Ермака Украину на переговорах будут представлять другие люди.
Переговоры – это командная работа. Если один человек выходит из процесса, механизм не меняется
И хотя антикоррупционные активисты приветствовали увольнение Ермака, Зеленский может столкнуться с проблемами контроля над правящей партией "Слуга народа" и министерствами в условиях плюрализма внутренней политики Украины.
Аналитики считают, что без Ермака, который контролировал внутреннюю политику, сдерживал борьбу за власть в армии и наблюдал за мирными переговорами, политический контроль Зеленского может ослабнуть
Напомним
В пятницу, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке главы Офиса Президента Андрея Ермака.
Глава государства также объявил о перезагрузке Офиса Президента. В воскресенье, 29 ноября состоятся консультации по новому руководителю.
Андрей Ермак подал в отставку за день до встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Целью визита было окончательное согласование позиций США и Украины перед поездкой Уиткоффа и Кушнера в москву.