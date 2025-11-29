$42.190.00
48.870.00
ukenru
15:10 • 18 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
14:28 • 1404 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
12:33 • 5670 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
12:07 • 7692 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
11:00 • 10102 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
10:28 • 12373 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 13171 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
29 ноября, 07:54 • 15106 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 25285 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 35349 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
92%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Западная часть Киева осталась без света во время комбинированной атаки - Кличко29 ноября, 05:30 • 19584 просмотра
Зафиксированы последствия атаки в пяти районах Киевской области: Фастов обесточен, есть раненые29 ноября, 06:37 • 10793 просмотра
В рф заявили об атаке дронов на Афипский НПЗ в краснодарском крае, возник пожарVideo29 ноября, 07:36 • 7250 просмотра
Буданов направляется на переговоры в США - The Economist29 ноября, 07:59 • 12730 просмотра
Переводчик Орбана исказил слова путина во время встречи в москве - СМИ12:55 • 4886 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 57704 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 45088 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 52954 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 51184 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 56941 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 32427 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 50357 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 70021 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 101875 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 116413 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Дипломатка
Отопление

Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Зеленский также может столкнуться с проблемами контроля над провластной партией "Слуга народа" и министерствами в условиях плюрализма внутренней политики Украины.

Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT

Отставка Андрея Ермака с поста Главы Офиса Президента Украины может ослабить политический контроль Владимира Зеленского. Это также оставляет украинского президента без фигуры, которая бы "обеспечивала дисциплину" в политике, пока россияне ищут слабые места, сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

В публикации также говорится о том, что отставка Ермака на фоне коррупционного скандала лишит Украину главного переговорщика в переговорах по прекращению войны. В то же время динамика переговоров существенно не изменится, ведь вместо Ермака Украину на переговорах будут представлять другие люди.

Переговоры – это командная работа. Если один человек выходит из процесса, механизм не меняется

- сказал Александр Мережко, глава комитета по вопросам внешней политики Верховной Рады Украины.

И хотя антикоррупционные активисты приветствовали увольнение Ермака, Зеленский может столкнуться с проблемами контроля над правящей партией "Слуга народа" и министерствами в условиях плюрализма внутренней политики Украины.

Аналитики считают, что без Ермака, который контролировал внутреннюю политику, сдерживал борьбу за власть в армии и наблюдал за мирными переговорами, политический контроль Зеленского может ослабнуть

- говорится в материале NYT.

Напомним

В пятницу, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Глава государства также объявил о перезагрузке Офиса Президента. В воскресенье, 29 ноября состоятся консультации по новому руководителю.

Андрей Ермак подал в отставку за день до встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Целью визита было окончательное согласование позиций США и Украины перед поездкой Уиткоффа и Кушнера в москву.

Евгений Устименко

Политика
российская пропаганда
Война в Украине
Слуга народа
The New York Times
Верховная Рада
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты