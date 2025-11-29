Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT

Отставка Андрея Ермака с поста Главы Офиса Президента Украины может ослабить политический контроль Владимира Зеленского. Это также оставляет украинского президента без фигуры, которая бы "обеспечивала дисциплину" в политике, пока россияне ищут слабые места, сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

В публикации также говорится о том, что отставка Ермака на фоне коррупционного скандала лишит Украину главного переговорщика в переговорах по прекращению войны. В то же время динамика переговоров существенно не изменится, ведь вместо Ермака Украину на переговорах будут представлять другие люди.

Переговоры – это командная работа. Если один человек выходит из процесса, механизм не меняется - сказал Александр Мережко, глава комитета по вопросам внешней политики Верховной Рады Украины.

И хотя антикоррупционные активисты приветствовали увольнение Ермака, Зеленский может столкнуться с проблемами контроля над правящей партией "Слуга народа" и министерствами в условиях плюрализма внутренней политики Украины.

Аналитики считают, что без Ермака, который контролировал внутреннюю политику, сдерживал борьбу за власть в армии и наблюдал за мирными переговорами, политический контроль Зеленского может ослабнуть - говорится в материале NYT.

Напомним

В пятницу, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Глава государства также объявил о перезагрузке Офиса Президента. В воскресенье, 29 ноября состоятся консультации по новому руководителю.

Андрей Ермак подал в отставку за день до встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Целью визита было окончательное согласование позиций США и Украины перед поездкой Уиткоффа и Кушнера в москву.