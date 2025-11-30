The Washington Post: администрация Трампа на следующей неделе усилит давление на Зеленского для достижения соглашения по войне
The Washington Post сообщает, что США на следующей неделе усилят давление на Зеленского для продвижения соглашения о прекращении войны с Россией. Это происходит на фоне внутриполитического кризиса в Украине, включая коррупционный скандал и обстрелы.
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе окажется под усиленным политическим давлением со стороны США, которые настаивают на продвижении соглашения о прекращении войны с Россией, – сообщает The Washington Post, пишет УНН.
По данным издания, Вашингтон готовится активизировать усилия по мирному урегулированию, несмотря на сложную внутриполитическую ситуацию в Украине. После коррупционного скандала, затронувшего близкое окружение Зеленского, оппозиция требует масштабного обновления правительства, а российские обстрелы продолжаются, создавая дополнительное давление на украинские власти.
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф на следующей неделе отправится в Москву, тогда как обновленная украинская делегация уже прибыла в США для переговоров. Рустем Умеров, назначенный главным переговорщиком вместо Андрея Ермака, также оказался в центре критики из-за подозрений относительно его возможной причастности к коррупционным эпизодам.
Параллельно в Украине растет давление на Зеленского внутри страны: оппозиционные депутаты призывают к формированию новой парламентской коалиции и смене ключевых министров. Президенту также придется найти замену своему многолетнему ближайшему помощнику, который, несмотря на критику относительно чрезмерной концентрации власти, играл ключевую роль в выполнении самых чувствительных задач во время войны.
