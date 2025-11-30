$42.190.00
07:27
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
The Washington Post: администрация Трампа на следующей неделе усилит давление на Зеленского для достижения соглашения по войне

Киев • УНН

 1890 просмотра

The Washington Post сообщает, что США на следующей неделе усилят давление на Зеленского для продвижения соглашения о прекращении войны с Россией. Это происходит на фоне внутриполитического кризиса в Украине, включая коррупционный скандал и обстрелы.

The Washington Post: администрация Трампа на следующей неделе усилит давление на Зеленского для достижения соглашения по войне

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе окажется под усиленным политическим давлением со стороны США, которые настаивают на продвижении соглашения о прекращении войны с Россией, – сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Подробности

По данным издания, Вашингтон готовится активизировать усилия по мирному урегулированию, несмотря на сложную внутриполитическую ситуацию в Украине. После коррупционного скандала, затронувшего близкое окружение Зеленского, оппозиция требует масштабного обновления правительства, а российские обстрелы продолжаются, создавая дополнительное давление на украинские власти.

Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT24.11.25, 16:30 • 64718 просмотров

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф на следующей неделе отправится в Москву, тогда как обновленная украинская делегация уже прибыла в США для переговоров. Рустем Умеров, назначенный главным переговорщиком вместо Андрея Ермака, также оказался в центре критики из-за подозрений относительно его возможной причастности к коррупционным эпизодам.

Параллельно в Украине растет давление на Зеленского внутри страны: оппозиционные депутаты призывают к формированию новой парламентской коалиции и смене ключевых министров. Президенту также придется найти замену своему многолетнему ближайшему помощнику, который, несмотря на критику относительно чрезмерной концентрации власти, играл ключевую роль в выполнении самых чувствительных задач во время войны.

Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT29.11.25, 17:10 • 23229 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Рустем Умеров
The New York Times
The Washington Post
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина