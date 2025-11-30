$42.190.00
10:20 • 444 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
07:27 • 6480 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 19651 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 30025 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 25189 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 24226 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 21860 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 16951 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 16224 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14652 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 23066 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 72123 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 56666 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 64685 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 63156 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Владимир Зеленский сообщил, что Украина синхронизировала санкции вместе с США и ввела их против "Роснефти" и "Лукойла", а также против других российских компаний и предприятий.

Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новом этапе санкционной политики против России, синхронизируя действия Киева с Соединенными Штатами. Об этом глава государства сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали 

Продолжаем нашу санкционную работу, сегодня есть два новых решения 

– написал президент.

Зеленский подчеркнул, что ограничения коснулись "Роснефти", ее предприятий и компаний группы "Лукойл". По его словам, санкции уже "лишают денег российскую машину войны" и должны быть продолжены. Кроме того, Украина вводит санкции против лиц, причастных к системному уничтожению украинцев дронами, делая эти ограничения максимально согласованными с международными партнерами.

ч. Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - Зеленский

Определил и ключевые приоритеты нашей санкционной политики до конца года: дальнейшая синхронизация санкций с партнерами, подготовка 20-го санкционного пакета ЕС, усиление ограничений против теневого флота, российского военного производства, коллаборантов и пропагандистов 

– подытожил Зеленский.

ч. The Washington Post: администрация Трампа на следующей неделе усилит давление на Зеленского для достижения соглашения по войне

Степан Гафтко

