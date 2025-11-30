Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский сообщил, что Украина синхронизировала санкции вместе с США и ввела их против "Роснефти" и "Лукойла", а также против других российских компаний и предприятий.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новом этапе санкционной политики против России, синхронизируя действия Киева с Соединенными Штатами. Об этом глава государства сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
Продолжаем нашу санкционную работу, сегодня есть два новых решения
– написал президент.
Зеленский подчеркнул, что ограничения коснулись "Роснефти", ее предприятий и компаний группы "Лукойл". По его словам, санкции уже "лишают денег российскую машину войны" и должны быть продолжены. Кроме того, Украина вводит санкции против лиц, причастных к системному уничтожению украинцев дронами, делая эти ограничения максимально согласованными с международными партнерами.
Определил и ключевые приоритеты нашей санкционной политики до конца года: дальнейшая синхронизация санкций с партнерами, подготовка 20-го санкционного пакета ЕС, усиление ограничений против теневого флота, российского военного производства, коллаборантов и пропагандистов
– подытожил Зеленский.
