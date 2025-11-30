Зеленский провел разговоры с Рютте и фон дер Ляйен: о чем говорил с лидерами ЕС и НАТО
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсуждались дипломатические вопросы, усиление устойчивости Украины и переговорный процесс по прекращению войны.
Подробности
С Урсулой фон дер Ляйен Зеленский обсудил дипломатические вопросы, а с Марком Рютте - вопросы переговорного процесса по прекращению войны.
Обсудили ситуацию в дипломатии, и имеем общий взгляд на ключевые вопросы. Также важно, что Урсула очень внимательно воспринимает необходимость усиления нашей устойчивости в условиях постоянных российских ударов по инфраструктуре, по энергетике
Важные дни, и многое может измениться. Тесно координируемся, и в нашей активности, в активности всех партнеров чрезвычайно эффективными будут именно совместные мероприятия, совместные позиции
