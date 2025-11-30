$42.190.00
18:02 • 7518 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
15:17 • 11091 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 15181 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 18158 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 20895 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 29159 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 37927 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 30758 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 26917 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 23696 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский провел разговоры с Рютте и фон дер Ляйен: о чем говорил с лидерами ЕС и НАТО

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсуждались дипломатические вопросы, усиление устойчивости Украины и переговорный процесс по прекращению войны.

Зеленский провел разговоры с Рютте и фон дер Ляйен: о чем говорил с лидерами ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

С Урсулой фон дер Ляйен Зеленский обсудил дипломатические вопросы, а с Марком Рютте - вопросы переговорного процесса по прекращению войны.

Обсудили ситуацию в дипломатии, и имеем общий взгляд на ключевые вопросы. Также важно, что Урсула очень внимательно воспринимает необходимость усиления нашей устойчивости в условиях постоянных российских ударов по инфраструктуре, по энергетике

- заявил Зеленский по итогам разговора с главой Еврокомиссии.

Важные дни, и многое может измениться. Тесно координируемся, и в нашей активности, в активности всех партнеров чрезвычайно эффективными будут именно совместные мероприятия, совместные позиции

- заявил президент по итогам разговора с генсеком НАТО.

Напомним

Владимир Зеленский объявил о новом этапе санкционной политики против россии, синхронизируя действия Киева с Соединенными Штатами.

Евгений Устименко

