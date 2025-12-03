Совет Россия-НАТО официально прекратил свое существование, безопасность будет строиться "против РФ" – Сикорский
Киев • УНН
Глава МИД Польши Сикорский после встречи с европейскими коллегами заявил, что Совет Россия-НАТО больше не существует
Совет Россия-НАТО, созданный в 2002 году как механизм консультаций по вопросам безопасности, официально прекратил свое существование. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи министров НАТО в Брюсселе, пишет УНН.
Подробности
Сикорский подчеркнул, что это институциональное решение является прямым следствием агрессивной политики Москвы и достижением, к которому стремились предыдущие польские правительства.
Совета Россия-НАТО больше не существует, как и так называемого Основополагающего акта Совета Россия-НАТО. Это то, к чему стремились последовательные польские правительства, и теперь это стало фактом
– заявил министр.
Он подчеркнул, что времена, когда европейскую безопасность пытались строить вместе с Россией, прошли из-за ее решения о вторжении в Украину.
Сегодня мы создаем европейскую безопасность против России, и это наконец нашло свое институциональное выражение
– сказал Радослав Сикорский.
Министр также сообщил, что во время встречи обсуждался вопрос распределения ответственности и расходов между США и европейскими союзниками. Он отметил, что европейские страны НАТО удвоили свои расходы на оборону с 2017 года, демонстрируя готовность брать на себя большую финансовую ответственность.
