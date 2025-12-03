$42.330.01
Совет Россия-НАТО официально прекратил свое существование, безопасность будет строиться "против РФ" – Сикорский

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Глава МИД Польши Сикорский после встречи с европейскими коллегами заявил, что Совет Россия-НАТО больше не существует

Совет Россия-НАТО официально прекратил свое существование, безопасность будет строиться "против РФ" – Сикорский

Совет Россия-НАТО, созданный в 2002 году как механизм консультаций по вопросам безопасности, официально прекратил свое существование. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи министров НАТО в Брюсселе, пишет УНН.

Подробности

Сикорский подчеркнул, что это институциональное решение является прямым следствием агрессивной политики Москвы и достижением, к которому стремились предыдущие польские правительства.

Совета Россия-НАТО больше не существует, как и так называемого Основополагающего акта Совета Россия-НАТО. Это то, к чему стремились последовательные польские правительства, и теперь это стало фактом 

– заявил министр.

Он подчеркнул, что времена, когда европейскую безопасность пытались строить вместе с Россией, прошли из-за ее решения о вторжении в Украину.

Сегодня мы создаем европейскую безопасность против России, и это наконец нашло свое институциональное выражение 

– сказал Радослав Сикорский.

Министр также сообщил, что во время встречи обсуждался вопрос распределения ответственности и расходов между США и европейскими союзниками. Он отметил, что европейские страны НАТО удвоили свои расходы на оборону с 2017 года, демонстрируя готовность брать на себя большую финансовую ответственность.

ч. В американо-российских отношениях назревает перезагрузка, Навроцкий должен был бы вмешаться - Сикорский

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Радослав Сикорский
НАТО
Брюссель
Соединённые Штаты
Украина
Польша