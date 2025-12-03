Рада НАТО-росія офіційно припинила існування, безпека будуватиметься "проти рф" – Сікорський

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Ексклюзив
16:02 • 8966 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 15455 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 20424 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 17434 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 22057 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 21890 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 23995 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 29398 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 37144 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30708 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.7м/с
93%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На росії знову підірвали нафтопровід "Дружба"PhotoVideo3 грудня, 09:59 • 12787 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 29974 перегляди
Впала на подвір'я в окупованій Макіївці: російський бомбардувальник "загубив" ще одну авіабомбу3 грудня, 11:54 • 7304 перегляди
У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни3 грудня, 12:35 • 18290 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України3 грудня, 12:41 • 19545 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 20424 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 30093 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 48350 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 50980 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 60002 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 58614 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 61014 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 115694 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 89281 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 104982 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Airbus A320 серії
FIFA (серія відеоігор)

Рада НАТО-росія офіційно припинила існування, безпека будуватиметься "проти рф" – Сікорський

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Польський очільник МЗС Сікорський після зустрічі із європейськими колегами заявив, що рада НАТО-прсія більш не існує

Рада НАТО-росія офіційно припинила існування, безпека будуватиметься "проти рф" – Сікорський

Рада НАТО-росія, створена у 2002 році як механізм консультацій із питань безпеки, офіційно припинила своє існування. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі міністрів НАТО в Брюсселі, пише УНН.

Деталі

Сікорський наголосив, що це інституційне рішення є прямим наслідком агресивної політики москви та досягненням, до якого прагнули попередні польські уряди.

Ради НАТО-росія більше не існує, як і так званого Основоположного акта Ради НАТО-росія. Це те, до чого прагнули послідовні польські уряди, і тепер це стало фактом 

– заявив міністр.

Він підкреслив, що часи, коли європейську безпеку намагалися будувати разом із росією, минули через її рішення про вторгнення в Україну.

Сьогодні ми створюємо європейську безпеку проти росії, і це нарешті знайшло своє інституційне вираження 

– сказав Радослав Сікорський.

Міністр також повідомив, що під час зустрічі обговорювалося питання розподілу відповідальності та витрат між США та європейськими союзниками. Він зазначив, що європейські країни НАТО подвоїли свої витрати на оборону з 2017 року, демонструючи готовність брати на себе більшу фінансову відповідальність.

У американсько-російських відносинах назріває перезавантаження, Навроцький мав би втрутитися - Сікорський02.12.25, 12:10 • 3240 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Радослав Сікорський
НАТО
Брюссель
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща