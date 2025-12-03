Рада НАТО-росія офіційно припинила існування, безпека будуватиметься "проти рф" – Сікорський

Рада НАТО-росія, створена у 2002 році як механізм консультацій із питань безпеки, офіційно припинила своє існування. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі міністрів НАТО в Брюсселі, пише УНН.

Деталі

Сікорський наголосив, що це інституційне рішення є прямим наслідком агресивної політики москви та досягненням, до якого прагнули попередні польські уряди.

Ради НАТО-росія більше не існує, як і так званого Основоположного акта Ради НАТО-росія. Це те, до чого прагнули послідовні польські уряди, і тепер це стало фактом – заявив міністр.

Він підкреслив, що часи, коли європейську безпеку намагалися будувати разом із росією, минули через її рішення про вторгнення в Україну.

Сьогодні ми створюємо європейську безпеку проти росії, і це нарешті знайшло своє інституційне вираження – сказав Радослав Сікорський.

Міністр також повідомив, що під час зустрічі обговорювалося питання розподілу відповідальності та витрат між США та європейськими союзниками. Він зазначив, що європейські країни НАТО подвоїли свої витрати на оборону з 2017 року, демонструючи готовність брати на себе більшу фінансову відповідальність.

