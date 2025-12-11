Генсек НАТО Рютте опроверг цель США переложить бремя обороны Европы к 2027 году

Европа "должна активизироваться", заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, но опроверг сообщения о цели США переложить большую часть бремени защиты Европы на европейские страны до 2027 года, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Рютте отметил, что Европа увидит изменение в своем подходе к обороне, поскольку ей придется брать на себя все больше ответственности за собственную безопасность.

Генсек НАТО указал при этом, что отчет Reuters от прошлой недели, в котором говорится о планах США переложить большую часть бремени защиты Европы на европейские страны до 2027 года, "не был правильным", и "США также это подтвердили".

"Но в целом, да, очевидно, что Европа должна будет активизироваться, и именно это мы и делаем", - отметил Рютте.

Напомним

Reuters сообщало, что Соединенные Штаты хотят, чтобы к 2027 году Европа взяла на себя большую часть обычных оборонных возможностей НАТО от разведки до ракет.