Эксклюзив
14:13 • 5114 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 10172 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 13804 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 12509 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 15995 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 14697 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 15605 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 16340 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 35997 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21869 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Генсек НАТО Рютте опроверг цель США переложить бремя обороны Европы к 2027 году

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опроверг сообщения о том, что США планируют переложить большую часть бремени защиты Европы на европейские страны к 2027 году. Он отметил, что Европа должна активизироваться в своей обороне, но отчет Reuters был неверным.

Генсек НАТО Рютте опроверг цель США переложить бремя обороны Европы к 2027 году

Европа "должна активизироваться", заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, но опроверг сообщения о цели США переложить большую часть бремени защиты Европы на европейские страны до 2027 года, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Рютте отметил, что Европа увидит изменение в своем подходе к обороне, поскольку ей придется брать на себя все больше ответственности за собственную безопасность.

Генсек НАТО указал при этом, что отчет Reuters от прошлой недели, в котором говорится о планах США переложить большую часть бремени защиты Европы на европейские страны до 2027 года, "не был правильным", и "США также это подтвердили".

"Но в целом, да, очевидно, что Европа должна будет активизироваться, и именно это мы и делаем", - отметил Рютте.

Напомним

Reuters сообщало, что Соединенные Штаты хотят, чтобы к 2027 году Европа взяла на себя большую часть обычных оборонных возможностей НАТО от разведки до ракет.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Марк Рютте
Reuters
НАТО
Соединённые Штаты