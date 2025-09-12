Поляки в Украину не поедут: украинские военные будут обучать своих польских коллег сбивать дроны на их территории

Польские специалисты по беспилотникам проведут запланированные тренировки и обмен опытом с Украиной на территории Польши. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши, передает УНН.

В связи с вопросами о месте запланированных тренировок по беспилотникам и сотрудничестве между экспертами из Польши и Украины, сообщаем, что сейчас продолжаются расширенные переговоры между специалистами обеих стран по углубленному сотрудничеству в сфере беспилотников и систем борьбы с дронами. Все эти мероприятия должны состояться в Польше