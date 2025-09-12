Поляки в Украину не поедут: украинские военные будут обучать своих польских коллег сбивать дроны на их территории
Киев • УНН
Это происходит на фоне предложения Украины помочь Польше в сбитии российских дронов после 19 вторжений в польское воздушное пространство.
Польские специалисты по беспилотникам проведут запланированные тренировки и обмен опытом с Украиной на территории Польши. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши, передает УНН.
В связи с вопросами о месте запланированных тренировок по беспилотникам и сотрудничестве между экспертами из Польши и Украины, сообщаем, что сейчас продолжаются расширенные переговоры между специалистами обеих стран по углубленному сотрудничеству в сфере беспилотников и систем борьбы с дронами. Все эти мероприятия должны состояться в Польше
Напомним
Ранее УНН писал, что Владимир Зеленский предложил Польше помощь и обучение в сбитии российских дронов, включая "шахеды". Это произошло после того, как 19 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о 19 вторжениях российских дронов в воздушное пространство страны, тогда как СМИ сообщают о 23.