Поляки в Украину не поедут: украинские военные будут обучать своих польских коллег сбивать дроны на их территории

$41.310.10
48.270.03
ukenru
14:01 • 286 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
11:55 • 15381 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50 • 17075 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11 • 16809 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 28277 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 18298 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
12 сентября, 07:34 • 16664 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 39563 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 40270 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 53189 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.2м/с
31%
756мм
Популярные новости
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб12 сентября, 04:42 • 33148 просмотра
Детектив НАБУ попал в ДТП на Прикарпатье: что известно12 сентября, 05:38 • 6264 просмотра
ЕС представит новый пакет санкций против РФ 15 сентября09:04 • 3854 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 15647 просмотра
Нужно готовиться, что вся Украина будет бороться с дронами - источники в Генштабе13:02 • 6948 просмотра
публикации
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo14:01 • 286 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
11:55 • 15381 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 15825 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Эксклюзив
08:46 • 28278 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 88866 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Радослав Сикорский
Александр Сырский
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Германия
Львовская область
Реклама
УНН Lite
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo14:01 • 286 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 31874 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 78724 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 41331 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 47299 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фокс Ньюс
Беспилотный летательный аппарат
СВИФТ
Нью-Йорк Таймс

Поляки в Украину не поедут: украинские военные будут обучать своих польских коллег сбивать дроны на их территории

Киев • УНН

 • 718 просмотра

Это происходит на фоне предложения Украины помочь Польше в сбитии российских дронов после 19 вторжений в польское воздушное пространство.

Поляки в Украину не поедут: украинские военные будут обучать своих польских коллег сбивать дроны на их территории

Польские специалисты по беспилотникам проведут запланированные тренировки и обмен опытом с Украиной на территории Польши. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши, передает УНН.

В связи с вопросами о месте запланированных тренировок по беспилотникам и сотрудничестве между экспертами из Польши и Украины, сообщаем, что сейчас продолжаются расширенные переговоры между специалистами обеих стран по углубленному сотрудничеству в сфере беспилотников и систем борьбы с дронами. Все эти мероприятия должны состояться в Польше

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН писал, что Владимир Зеленский предложил Польше помощь и обучение в сбитии российских дронов, включая "шахеды". Это произошло после того, как 19 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о 19 вторжениях российских дронов в воздушное пространство страны, тогда как СМИ сообщают о 23.

Алена Уткина

Война в УкраинеНовости МираТехнологии
Шахед-136
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Украина
Польша