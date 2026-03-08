$43.810.0050.900.00
Украина может развернуть на Ближнем Востоке систему обнаружения дронов Sky Fortress - FT

Киев • УНН

 • 1420 просмотра

Украина ведет переговоры с США и странами Персидского залива о продаже акустической сети Sky Fortress. Система использует тысячи датчиков для обнаружения.

Украина может развернуть на Ближнем Востоке систему обнаружения дронов Sky Fortress - FT
Фото: Brave1

Украина ведет переговоры с США и несколькими странами Персидского залива об использовании украинской акустической сети для обнаружения иранских беспилотников. Речь идет о технологиях, которые Киев разработал для противодействия российским атакам во время полномасштабной войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

По словам людей, знакомых с этим вопросом, Украина ведет переговоры с США и несколькими странами Персидского залива о тиражировании киевской акустической сети обнаружения для противодействия иранским ударным беспилотникам. Украинские чиновники, представители компаний-производителей беспилотников и лицо, причастное к переговорам, заявили, что обсуждения ведутся на правительственном, военном и частном уровнях

- пишет издание

Стороны рассматривают возможность использования украинских технологий борьбы с дронами на Ближнем Востоке.

Американцы обратились (к Украине) с очень конкретными просьбами — поэтому, исходя из их запросов, мы предоставим то, что им нужно

- сказал FT человек, знакомый с переговорами.

Кроме того, по предварительной информации, правительства стран Персидского залива также ведут переговоры о закупке украинских беспилотников-перехватчиков, и Украина начала делиться опытом противодействия дронам иранского производства с партнерами, которые сталкиваются с подобными угрозами.

Дополнительно

Во время войны украинские военные и инженеры создали несколько систем борьбы с дронами, в частности акустическую сеть обнаружения Sky Fortress. Систему разработали в 2022 году два украинских инженера, которые изначально установили микрофон и мобильный телефон на столбе возле гаража для прослушивания беспилотников.

Впоследствии эта разработка превратилась в сеть из более чем 10 тысяч акустических датчиков по всей стране. Они помогают обнаруживать российские дроны и передавать их координаты силам противовоздушной обороны.

Напомним

Европейский Союз планирует потратить миллиарды евро на "антидронную стену", используя испытанные в Украине технологии после российских вторжений в воздушное пространство НАТО. Эта инициатива направлена на устранение уязвимости, когда НАТО полагается на дорогие технологии для перехвата дешевых беспилотников.

Степан Гафтко

