Financial Times

Австралия рассматривает запросы о помощи от стран, пострадавших от иранских атак

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Канберра рассматривает запросы о помощи от государств, пострадавших от ударов Тегерана. Австралия не будет участвовать в наступательных действиях против Ирана.

Австралия рассматривает запросы о помощи от стран, пострадавших от иранских атак

Правительство Австралии изучает возможность оказания помощи государствам, ставшим целями иранских ракетных ударов и атак беспилотников на фоне масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министр иностранных дел Пенни Вонг подтвердила, что Канберра готова содействовать защите третьих стран, которые не являются непосредственными участниками войны, но подверглись нападениям со стороны Тегерана. В то же время австралийские власти в очередной раз подчеркнули свое непоколебимое решение не участвовать в наступательных операциях непосредственно против Ирана.

Оборонная поддержка без развертывания войск

Министр иностранных дел подчеркнула, что Австралия, как близкий союзник США, сохраняет четкую дистанцию от прямого военного участия в регионе. Позиция страны исключает развертывание наземных подразделений или участие в наступательных действиях, однако допускает техническую или иную помощь в отражении воздушных угроз для стран-партнеров.

ОАЭ впервые атаковали Иран - поврежден опреснительный завод08.03.26, 13:40 • 8340 просмотров

Многие страны, не участвующие в конфликте, подверглись нападениям со стороны Ирана из-за этого. Можно было бы ожидать, что в результате нас попросят о помощи, и мы тщательно это решим. Мы не участвуем в наступательных действиях против Ирана, и мы четко дали понять, что не будем участвовать ни в каком развертывании наземных войск

– заявила Вонг в телевизионном выступлении.

Инцидент в Индийском океане и позиция премьера

Вопрос военного присутствия Австралии в зоне конфликта стал острым после заявления премьер-министра Энтони Албанезе о пребывании трех австралийских военных на борту американской подводной лодки во время боевой операции. Подводная лодка США уничтожила иранский военный корабль торпедой в Индийском океане.

Глава правительства акцентировал на том, что австралийские военные находились там в рамках программы обмена и не принимали непосредственного участия в принятии решения об атаке или ее выполнении.

Украина может развернуть на Ближнем Востоке систему обнаружения дронов Sky Fortress - FT08.03.26, 17:35 • 2112 просмотров

Степан Гафтко

