ОАЕ вперше атакували Іран - пошкоджений опріснювальний завод
Київ • УНН
Об’єднані Арабські Емірати завдали удару по заводу в Ірані, що загрожує дефіцитом питної води. Раніше Ізраїль атакував паливні об'єкти та авіабази.
Об’єднанні Арабські Емірати здійснили удар по опріснювальному заводі в Ірані. Про це повідомляє УНН з посиланням на ізраїльське медіа Ynet.
Деталі
За даними ізраїльських медіа, ціллю атаки став саме іранський опріснювальний завод. Це знак, що країна може залишитися повністю без прісної води.
Додатково
У ніч на 8 березня Ізраїль завдав ударів по паливних об'єктах Ірану в межах нового етапу війни. На нафтопереробному заводі Шахран у Тегерані зафіксовано масштабну пожежу.
Згодом у американських медіа з’явились публікації, що Сполучені Штати Америки хочуть захопити острів Харк у Перській затоці, який належить Ірану.
На даному острові знаходиться найбільший (понад 90% експорту іранської нафти та нафтопродуктів) нафтовий термінал Ірану.
Нагадаємо
У суботу, 7 березня, Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по винищувачах F14 в аеропорту іранського міста Ісфахан. Були знищені не лише іранські винищувачі, а й системи виявлення та системи протиповітряної оборони.