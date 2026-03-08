США розглядають план захоплення іранського острова Харк - чим він важливий
Київ • УНН
Американські посадовці обговорюють захоплення острова Харк, через який проходить 90% експорту нафти Ірану. Об'єкт є критичним для іранської економіки.
Сполучені Штати Америки хочуть захопити острів Харк у Перській затоці, який належить Ірану. Про це йдеться в матеріалі Axios, передає УНН.
Деталі
За даними видання, чиновники США обговорювали можливість захоплення острова, який є головним іранським терміналом з експорту нафти. Через даний острів проходить близько 90% експорту сирої нафти Ірану - це робить його критично важливим для економіки країни.
Додатково
Острів Харк розташований за 25 км від узбережжя Ірану і 483 км на північний захід від Ормузької протоки. Його площа - 25 км², довжина - 8 км, ширина - 4,5 км.
На даному острові знаходиться найбільший (понад 90% експорту іранської нафти та нафтопродуктів) нафтовий термінал Ірану, який постраждав під час ірано-іракської війни 1980-1988 років.
Даний термінал управляється іранською державною компанією "Iranian Oil Terminals Company", що є дочірньою компанією національної нафтової монополії - "Національна іранська нафтова компанія".
Нагадаємо
У ніч на 8 березня Ізраїль завдав ударів по паливних об'єктах Ірану в межах нового етапу війни. На нафтопереробному заводі Шахран у Тегерані зафіксовано масштабну пожежу.