США рассматривают план захвата иранского острова Харк - чем он важен

$43.810.0050.900.00
ukenru
08:41 • 5900 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
08:15 • 10583 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 28794 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 72294 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 40574 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 41203 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 57541 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 60405 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 68162 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 45648 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.9м/с
57%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посольство США в Багдаде атаковали советскими ракетами "Катюша" - Reuters8 марта, 00:49 • 10796 просмотра
Трамп отрицает участие России в военной помощи Ирану8 марта, 01:25 • 9740 просмотра
ЦПД: рф распространяет фейк о вине украинской ПВО в гибели 11 человек в Харькове8 марта, 01:58 • 18994 просмотра
Следующая фаза войны: Израиль атаковал нефтехранилища в ТегеранеVideo8 марта, 02:36 • 7882 просмотра
Дональд Туск назвал Россию главным победителем в войне на Ближнем Востоке8 марта, 03:05 • 6812 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 59004 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 66299 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 95182 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 60591 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 68174 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Дональд Туск
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Европа
Реклама
УНН Lite
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 20981 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 23799 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 25351 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 26385 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 26441 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
9К720 Искандер
Дипломатка
MIM-104 Patriot

США рассматривают план захвата иранского острова Харк - чем он важен

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

Американские чиновники обсуждают захват острова Харк, через который проходит 90% экспорта нефти Ирана. Объект является критическим для иранской экономики.

США рассматривают план захвата иранского острова Харк - чем он важен

Соединенные Штаты Америки хотят захватить остров Харк в Персидском заливе, принадлежащий Ирану. Об этом говорится в материале Axios, передает УНН.

Детали

По данным издания, чиновники США обсуждали возможность захвата острова, который является главным иранским терминалом по экспорту нефти. Через данный остров проходит около 90% экспорта сырой нефти Ирана - это делает его критически важным для экономики страны.

Дополнительно

Остров Харк расположен в 25 км от побережья Ирана и в 483 км к северо-западу от Ормузского пролива. Его площадь - 25 км², длина - 8 км, ширина - 4,5 км.

На данном острове находится крупнейший (более 90% экспорта иранской нефти и нефтепродуктов) нефтяной терминал Ирана, который пострадал во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов.

Данный терминал управляется иранской государственной компанией "Iranian Oil Terminals Company", являющейся дочерней компанией национальной нефтяной монополии - "Национальная иранская нефтяная компания".

Напомним

В ночь на 8 марта Израиль нанес удары по топливным объектам Ирана в рамках нового этапа войны. На нефтеперерабатывающем заводе Шахран в Тегеране зафиксирован масштабный пожар.

Евгений Устименко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Энергетика
Израиль
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран