США рассматривают план захвата иранского острова Харк - чем он важен

Соединенные Штаты Америки хотят захватить остров Харк в Персидском заливе, принадлежащий Ирану. Об этом говорится в материале Axios, передает УНН.

Детали

По данным издания, чиновники США обсуждали возможность захвата острова, который является главным иранским терминалом по экспорту нефти. Через данный остров проходит около 90% экспорта сырой нефти Ирана - это делает его критически важным для экономики страны.

Дополнительно

Остров Харк расположен в 25 км от побережья Ирана и в 483 км к северо-западу от Ормузского пролива. Его площадь - 25 км², длина - 8 км, ширина - 4,5 км.

На данном острове находится крупнейший (более 90% экспорта иранской нефти и нефтепродуктов) нефтяной терминал Ирана, который пострадал во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов.

Данный терминал управляется иранской государственной компанией "Iranian Oil Terminals Company", являющейся дочерней компанией национальной нефтяной монополии - "Национальная иранская нефтяная компания".

Напомним

В ночь на 8 марта Израиль нанес удары по топливным объектам Ирана в рамках нового этапа войны. На нефтеперерабатывающем заводе Шахран в Тегеране зафиксирован масштабный пожар.