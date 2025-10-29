Льодовики Паміру ростуть всупереч глобальному потеплінню: вчені шукають розгадку аномалії

$42.080.01
48.980.00
ukenru
16:51 • 1890 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
14:53 • 11445 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
12:54 • 39499 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:21 • 28699 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 47910 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 28251 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 74680 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 48332 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 47203 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 114401 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 47344 перегляди
Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США29 жовтня, 08:48 • 29831 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 37452 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію13:18 • 13407 перегляди
Посланець путіна заявив, що війна в Україні завершиться протягом року після контактів із командою Трампа – Reuters14:19 • 13614 перегляди
Публікації
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:54 • 39496 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto11:54 • 47907 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 37650 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 74676 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 84197 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Кудрицький
Володимир Зеленський
Милорад Додик
Віктор Орбан
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Покровськ
Каліфорнія
Боснія і Герцеговина
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії15:50 • 3678 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію13:18 • 13583 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 47520 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 54002 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 35386 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Свіфт
Boeing 737 MAX

Льодовики Паміру ростуть всупереч глобальному потеплінню: вчені шукають розгадку аномалії

Київ • УНН

 • 1000 перегляди

Льодовики в горах Паміру, Таджикистан, стабільні та навіть зростають, тоді як більшість світових льодовиків тануть. Європейські вчені досліджують це явище, відоме як Каракорумська аномалія, щоб знайти способи захисту льодовиків у глобальному масштабі.

Льодовики Паміру ростуть всупереч глобальному потеплінню: вчені шукають розгадку аномалії

У той час як льодовики по всьому світу тануть з рекордною швидкістю через зміни клімату, у горах Паміру в Таджикистані крижані гіганти залишаються стабільними. Європейські вчені у новій експедиції досліджують явище так званої Каракорумської аномалії, сподіваючись захистити льодовики у глобальному масштабі.

Передає УНН із посиланням на "Nau.ch".

Деталі

Через наслідки процесу зміни клімату, більшість льодовиків нашої планети тануть, і деякі навіть з рекордною швидкістю. Втім у високогір'ї Паміру, в Таджикистані, спостерігається зворотнє явище. Деякі льодовики у цьому регіоні як мінімум знаходяться у стабільному стані, а деякі навіть зростають.

Явище, що спостерігається у високогірному хребті Центральної Азії, має назву: "Каракорумська аномалія". Провідна гіпотеза пояснює його інтенсивним зрошенням у сусідньому Пакистані.

Довідка

Каракорум, гірська система в Центральній Азії, в межах Індії, Китаю й Пакистану, входить до грандіозного комплексу гірських систем у центрі Азії. На пакистанській стороні регіону Памір-Каракорум розташована одна з найбільших зрошуваних територій у світі. Випаровування вивільняє значну кількість вологи в атмосферу, яка пізніше випадає у вигляді снігу над горами Памір. 

Швейцарські вчені досліджують "аномалію Каракоруму" на місці

Фахівці з кригознавства проводять польові дослідження масивних льодовиків Паміру, зокрема бурять зразки льоду з льодовика, щоб отримати кліматичні архіви. Нещодавно дослідники працювали на висоті понад 5800 метрів на льодовиковій шапці Кон Чукурбачі, звідки було вилучено два крижані керни, кожен довжиною 105 метрів.

Вчені сподіваються, що керни криги розкриють таємницю аномалії.

Наразі дослідники вже сформували кліматичний архів, що охоплює можливо навіть тисячоліття. Використовуючі ці зразки, дослідники можуть зробити висновок про стан снігопадів, температур, атмосфери та пилу далеко в минуле.

Вчені виявили 332 колосальні підводні каньйони біля берегів Антарктиди19.10.25, 18:06 • 5019 переглядiв

Фахівці сподіваються отримати відповіді на ключові питання.

  • чи відступлять ці льодовики, як решта світу?
    • чи зможуть вони відновитися?
      • чи може аномалія тривати довше?

        Якщо вдасться зробити нові проривні висновки з приводу того, як проявилася Каракорумська аномалія, як це явище може розвиватися в майбутньому, тоді це, напевно, додасть важливу інформацію для актуальної теми сьогодення:

        Як ефективно захистити льодовики нашої планети у глобальному масштабі.

        Нагадаємо

        Пов'язана зі зміною клімату спека призвела до нового рівня смертності у понад півмільйона людей на рік. Викиди від викопного палива впливають на забруднення повітря. Це врешті-решт призводить рекордних цифр у статистиці смертей в світі.

        Організація ООН з питань зміни клімату очікує першого скорочення глобальних викидів парникових газів, але темпи недостатні для дотримання кліматичних обмежень.

        Льодовики на півночі Гренландії у біді і загрожують "драматичним" підвищенням рівня моря - дослідження08.11.23, 22:35 • 35025 переглядiв

        Ігор Тележніков

        Новини СвітуПогода та довкілля
        Енергетика
        Таджикистан
        Організація Об'єднаних Націй
        Індія
        Китай
        Пакистан