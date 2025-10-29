Льодовики Паміру ростуть всупереч глобальному потеплінню: вчені шукають розгадку аномалії

У той час як льодовики по всьому світу тануть з рекордною швидкістю через зміни клімату, у горах Паміру в Таджикистані крижані гіганти залишаються стабільними. Європейські вчені у новій експедиції досліджують явище так званої Каракорумської аномалії, сподіваючись захистити льодовики у глобальному масштабі.

Через наслідки процесу зміни клімату, більшість льодовиків нашої планети тануть, і деякі навіть з рекордною швидкістю. Втім у високогір'ї Паміру, в Таджикистані, спостерігається зворотнє явище. Деякі льодовики у цьому регіоні як мінімум знаходяться у стабільному стані, а деякі навіть зростають.

Явище, що спостерігається у високогірному хребті Центральної Азії, має назву: "Каракорумська аномалія". Провідна гіпотеза пояснює його інтенсивним зрошенням у сусідньому Пакистані.

Каракорум, гірська система в Центральній Азії, в межах Індії, Китаю й Пакистану, входить до грандіозного комплексу гірських систем у центрі Азії. На пакистанській стороні регіону Памір-Каракорум розташована одна з найбільших зрошуваних територій у світі. Випаровування вивільняє значну кількість вологи в атмосферу, яка пізніше випадає у вигляді снігу над горами Памір.

Швейцарські вчені досліджують "аномалію Каракоруму" на місці

Фахівці з кригознавства проводять польові дослідження масивних льодовиків Паміру, зокрема бурять зразки льоду з льодовика, щоб отримати кліматичні архіви. Нещодавно дослідники працювали на висоті понад 5800 метрів на льодовиковій шапці Кон Чукурбачі, звідки було вилучено два крижані керни, кожен довжиною 105 метрів.

Вчені сподіваються, що керни криги розкриють таємницю аномалії.

Наразі дослідники вже сформували кліматичний архів, що охоплює можливо навіть тисячоліття. Використовуючі ці зразки, дослідники можуть зробити висновок про стан снігопадів, температур, атмосфери та пилу далеко в минуле.

Фахівці сподіваються отримати відповіді на ключові питання.

чи відступлять ці льодовики, як решта світу?

чи зможуть вони відновитися?

чи може аномалія тривати довше?

Якщо вдасться зробити нові проривні висновки з приводу того, як проявилася Каракорумська аномалія, як це явище може розвиватися в майбутньому, тоді це, напевно, додасть важливу інформацію для актуальної теми сьогодення:

Як ефективно захистити льодовики нашої планети у глобальному масштабі.

