Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
12:54
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПК
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастут
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение Труханову
Труханову сообщено о подозрении - источник
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-Анджелесе
Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяек
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию
Посланник путина заявил, что война в Украине завершится в течение года после контактов с командой Трампа – Reuters
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПК
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастут
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяек
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту
Ледники Памира растут вопреки глобальному потеплению: ученые ищут разгадку аномалии

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Ледники в горах Памира, Таджикистан, стабильны и даже растут, в то время как большинство мировых ледников тают. Европейские ученые исследуют это явление, известное как Каракорумская аномалия, чтобы найти способы защиты ледников в глобальном масштабе.

Ледники Памира растут вопреки глобальному потеплению: ученые ищут разгадку аномалии

В то время как ледники по всему миру тают с рекордной скоростью из-за изменения климата, в горах Памира в Таджикистане ледяные гиганты остаются стабильными. Европейские ученые в новой экспедиции исследуют явление так называемой Каракорумской аномалии, надеясь защитить ледники в глобальном масштабе.

Передает УНН со ссылкой на "Nau.ch".

Детали

Из-за последствий процесса изменения климата, большинство ледников нашей планеты тают, и некоторые даже с рекордной скоростью. Однако в высокогорье Памира, в Таджикистане, наблюдается обратное явление. Некоторые ледники в этом регионе как минимум находятся в стабильном состоянии, а некоторые даже растут.

Явление, наблюдаемое в высокогорном хребте Центральной Азии, называется: "Каракорумская аномалия". Ведущая гипотеза объясняет его интенсивным орошением в соседнем Пакистане.

Справка

Каракорум, горная система в Центральной Азии, в пределах Индии, Китая и Пакистана, входит в грандиозный комплекс горных систем в центре Азии. На пакистанской стороне региона Памир-Каракорум расположена одна из крупнейших орошаемых территорий в мире. Испарение высвобождает значительное количество влаги в атмосферу, которая позже выпадает в виде снега над горами Памир.

Швейцарские ученые исследуют "аномалию Каракорума" на месте

Специалисты по гляциологии проводят полевые исследования массивных ледников Памира, в частности бурят образцы льда из ледника, чтобы получить климатические архивы. Недавно исследователи работали на высоте более 5800 метров на ледниковой шапке Кон Чукурбачи, откуда было извлечено два ледяных керна, каждый длиной 105 метров.

Ученые надеются, что керны льда раскроют тайну аномалии.

В настоящее время исследователи уже сформировали климатический архив, охватывающий, возможно, даже тысячелетия. Используя эти образцы, исследователи могут сделать вывод о состоянии снегопадов, температур, атмосферы и пыли далеко в прошлое.

Ученые обнаружили 332 колоссальных подводных каньона у берегов Антарктиды19.10.25, 18:06 • 5013 просмотров

Специалисты надеются получить ответы на ключевые вопросы.

  • отступят ли эти ледники, как остальной мир?
    • смогут ли они восстановиться?
      • может ли аномалия длиться дольше?

        Если удастся сделать новые прорывные выводы по поводу того, как проявилась Каракорумская аномалия, как это явление может развиваться в будущем, тогда это, наверное, добавит важную информацию для актуальной темы сегодняшнего дня:

        Как эффективно защитить ледники нашей планеты в глобальном масштабе.

        Напомним

        Связанная с изменением климата жара привела к новому уровню смертности у более полумиллиона человек в год. Выбросы от ископаемого топлива влияют на загрязнение воздуха. Это в конечном итоге приводит к рекордным цифрам в статистике смертей в мире.

        Организация ООН по вопросам изменения климата ожидает первого сокращения глобальных выбросов парниковых газов, но темпы недостаточны для соблюдения климатических ограничений.

        Ледники на севере Гренландии в беде и угрожают "драматическим" повышением уровня моря - исследование08.11.23, 22:35 • 35025 просмотров

        Игорь Тележников

