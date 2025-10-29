Ледники Памира растут вопреки глобальному потеплению: ученые ищут разгадку аномалии

В то время как ледники по всему миру тают с рекордной скоростью из-за изменения климата, в горах Памира в Таджикистане ледяные гиганты остаются стабильными. Европейские ученые в новой экспедиции исследуют явление так называемой Каракорумской аномалии, надеясь защитить ледники в глобальном масштабе.

Детали

Из-за последствий процесса изменения климата, большинство ледников нашей планеты тают, и некоторые даже с рекордной скоростью. Однако в высокогорье Памира, в Таджикистане, наблюдается обратное явление. Некоторые ледники в этом регионе как минимум находятся в стабильном состоянии, а некоторые даже растут.

Явление, наблюдаемое в высокогорном хребте Центральной Азии, называется: "Каракорумская аномалия". Ведущая гипотеза объясняет его интенсивным орошением в соседнем Пакистане.

Справка

Каракорум, горная система в Центральной Азии, в пределах Индии, Китая и Пакистана, входит в грандиозный комплекс горных систем в центре Азии. На пакистанской стороне региона Памир-Каракорум расположена одна из крупнейших орошаемых территорий в мире. Испарение высвобождает значительное количество влаги в атмосферу, которая позже выпадает в виде снега над горами Памир.

Швейцарские ученые исследуют "аномалию Каракорума" на месте

Специалисты по гляциологии проводят полевые исследования массивных ледников Памира, в частности бурят образцы льда из ледника, чтобы получить климатические архивы. Недавно исследователи работали на высоте более 5800 метров на ледниковой шапке Кон Чукурбачи, откуда было извлечено два ледяных керна, каждый длиной 105 метров.

Ученые надеются, что керны льда раскроют тайну аномалии.

В настоящее время исследователи уже сформировали климатический архив, охватывающий, возможно, даже тысячелетия. Используя эти образцы, исследователи могут сделать вывод о состоянии снегопадов, температур, атмосферы и пыли далеко в прошлое.

Специалисты надеются получить ответы на ключевые вопросы.

отступят ли эти ледники, как остальной мир?

смогут ли они восстановиться?

может ли аномалия длиться дольше?

Если удастся сделать новые прорывные выводы по поводу того, как проявилась Каракорумская аномалия, как это явление может развиваться в будущем, тогда это, наверное, добавит важную информацию для актуальной темы сегодняшнего дня:

Как эффективно защитить ледники нашей планеты в глобальном масштабе.

Напомним

Связанная с изменением климата жара привела к новому уровню смертности у более полумиллиона человек в год. Выбросы от ископаемого топлива влияют на загрязнение воздуха. Это в конечном итоге приводит к рекордным цифрам в статистике смертей в мире.

Организация ООН по вопросам изменения климата ожидает первого сокращения глобальных выбросов парниковых газов, но темпы недостаточны для соблюдения климатических ограничений.

