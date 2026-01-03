Два человека погибли и несколько получили ранения в результате серии лавин в итальянских Альпах

Серия лавин в итальянских Альпах привела к гибели двух человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Отмечается, что сильный ветер усложнил поисково-спасательные работы. Первая лавина сошла в юго-западной части долины Майра вблизи французской границы, в регионе Пьемонт. Погиб один человек, еще несколько пострадали, один из них находился в тяжелом состоянии.

Спасатели отправились пешком с более низких высот из-за сильного ветра, что усложнило использование вертолетов для эвакуации и оказания помощи на месте происшествия.

Вторая лавина произошла вблизи Праджелато, популярного горнолыжного курорта примерно в 60 км ... к западу от Турина. Женщине, попавшей под лавину, удалось выбраться, но она не могла двигаться из-за травм. Спасательные команды работали над ее эвакуацией, а вертолеты снова были ограничены неблагоприятными погодными условиями