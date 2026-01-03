$42.170.18
Два человека погибли и несколько получили ранения в результате серии лавин в итальянских Альпах

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Две лавины сошли в итальянских Альпах, унеся жизни двух человек и ранив нескольких других. Сильный ветер осложнил спасательные работы, ограничивая использование вертолетов.

Два человека погибли и несколько получили ранения в результате серии лавин в итальянских Альпах

Серия лавин в итальянских Альпах привела к гибели двух человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что сильный ветер усложнил поисково-спасательные работы. Первая лавина сошла в юго-западной части долины Майра вблизи французской границы, в регионе Пьемонт. Погиб один человек, еще несколько пострадали, один из них находился в тяжелом состоянии.

Спасатели отправились пешком с более низких высот из-за сильного ветра, что усложнило использование вертолетов для эвакуации и оказания помощи на месте происшествия.

Вторая лавина произошла вблизи Праджелато, популярного горнолыжного курорта примерно в 60 км ... к западу от Турина. Женщине, попавшей под лавину, удалось выбраться, но она не могла двигаться из-за травм. Спасательные команды работали над ее эвакуацией, а вертолеты снова были ограничены неблагоприятными погодными условиями

- говорится в сообщении.

СМИ указывает, что сочетание сильных снегопадов и порывистого ветра в течение последних дней повышает риск лавин в горных районах Альп; власти призывают лыжников и гостей курортов соблюдать осторожность и следить за оперативными сообщениями спасателей.

Напомним

По данным The Guardian, ледники в европейских Альпах, вероятно, достигнут максимально быстрого темпа таяния в течение следующих восьми лет, при этом более 100 из них навсегда исчезнут к 2033 году.

Трое хорватских альпинистов погибли в результате схода лавины в Альпах Словении06.10.25, 17:25 • 3719 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Италия