Два человека погибли и несколько получили ранения в результате серии лавин в итальянских Альпах
Две лавины сошли в итальянских Альпах, унеся жизни двух человек и ранив нескольких других. Сильный ветер осложнил спасательные работы, ограничивая использование вертолетов.
Серия лавин в итальянских Альпах привела к гибели двух человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Отмечается, что сильный ветер усложнил поисково-спасательные работы. Первая лавина сошла в юго-западной части долины Майра вблизи французской границы, в регионе Пьемонт. Погиб один человек, еще несколько пострадали, один из них находился в тяжелом состоянии.
Спасатели отправились пешком с более низких высот из-за сильного ветра, что усложнило использование вертолетов для эвакуации и оказания помощи на месте происшествия.
Вторая лавина произошла вблизи Праджелато, популярного горнолыжного курорта примерно в 60 км ... к западу от Турина. Женщине, попавшей под лавину, удалось выбраться, но она не могла двигаться из-за травм. Спасательные команды работали над ее эвакуацией, а вертолеты снова были ограничены неблагоприятными погодными условиями
СМИ указывает, что сочетание сильных снегопадов и порывистого ветра в течение последних дней повышает риск лавин в горных районах Альп; власти призывают лыжников и гостей курортов соблюдать осторожность и следить за оперативными сообщениями спасателей.
По данным The Guardian, ледники в европейских Альпах, вероятно, достигнут максимально быстрого темпа таяния в течение следующих восьми лет, при этом более 100 из них навсегда исчезнут к 2033 году.
