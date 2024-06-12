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Мільйони комах щороку мігрують через Піренеї - нове дослідження

Мільйони комах щороку мігрують через Піренеї - нове дослідження

Київ • УНН

 • 112271 перегляди

Мільярди комах, переважно мух, щороку мігрують через гірський перевал Піренеї між Францією та Іспанією, відіграючи важливу роль запилювачів, борців зі шкідниками та переносників поживних речовин.

Понад 17 мільйонів комах мігрують щороку через гірський перевал Бухаруело на кордоні між Францією та Іспанією. Як пише phys.org, про це йдеться в новому дослідженні Ексетерського університету, передає УНН.

Деталі

У роботі вчених, опублікованій у журналі Proceedings of the Royal Society B під заголовком "Найчудовіші мігранти - систематичний аналіз західноєвропейського шляху перельоту комах на піренейському гірському перевалі", описуються спостереження за перевалом Бухаруело протягом 4 років.

Результати спостережень свідчать про те, що мільярди комах перетинають Піренеї щороку, що робить його ключовим місцем для багатьох мігруючих видів. Були помічені найрізноманітніші комахи, але мухи склали 90% від загального числа. Метелики і бабки - відомі перелітні комахи, але вони становили менше ніж 2% від загальної кількості.

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Багато хто з мігрантів були добре відомими мешканцями садів, такими як капустяний білявка (Pieris rapae), домова муха (Musca autumnalis) і навіть крихітні трав'яні мухи (Chloropidae) завдовжки всього 3 мм.

Дослідники використовували відеокамеру для підрахунку дрібних комах, візуальний підрахунок метеликів і пастку для перехоплення польотів, щоб визначити мігруючі види.

Чисельність комах досягала максимуму, коли було тепло, сонячно і сухо. За слабкого або зустрічного вітру, коли комахи перебували низько над перевалом, їх можна було порахувати.

Науковці додають, що мігруючі комахи, особливо мухи, мають величезне значення для планети. Майже 90% зафіксованих видів комах є запилювачами, і, мігруючи, вони переносять генетичний матеріал на великі відстані між популяціями рослин, покращуючи їхнє здоров'я. Деякі з комах є шкідниками, але багато хто з них бореться зі шкідниками, зокрема мармеладна і строката журчалки, які поїдають попелицю на стадії личинки.

Багато з них відіграють роль у процесі розкладання, і всі переносять поживні речовини, як-от фосфор і азот, на великі відстані, що може бути важливим для здоров'я ґрунту і росту рослин.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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