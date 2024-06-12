Миллионы насекомых ежегодно мигрируют через Пиренеи - новое исследование

Более 17 миллионов насекомых мигрируют ежегодно через горный перевал Бухаруэло на границе между Францией и Испанией. Как пишет phys.org, об этом говорится в новом исследовании Эксетерского университета, передает УНН.

Детали

В работе ученых, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B под заголовком «Самые замечательные мигранты - систематический анализ западноевропейского пути перелета насекомых на пиренейском горном перевале», описываются наблюдения за перевалом Бухаруэло в течение 4 лет.

Результаты наблюдений свидетельствуют о том, что миллиарды насекомых пересекают Пиренеи каждый год, что делает его ключевым местом для многих мигрирующих видов. Были замечены самые разнообразные насекомые, но мухи составили 90% от общего числа. Бабочки и стрекозы - известные перелетные насекомые, но они составляли менее 2% от общего количества.

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Многие из мигрантов были хорошо известными обитателями садов, такими как капустная белянка (Pieris rapae), домовая муха (Musca autumnalis) и даже крошечные травяные мухи (Chloropidae) длиной всего 3 мм.

Исследователи использовали видеокамеру для подсчета мелких насекомых, визуальный подсчет бабочек и ловушку для перехвата полетов, чтобы определить мигрирующие виды.

Численность насекомых достигала максимума, когда было тепло, солнечно и сухо. При слабом или встречном ветре, когда насекомые находились низко над перевалом, их можно было сосчитать.

Ученые добавляют, что мигрирующие насекомые, особенно мухи, имеют огромное значение для планеты. Почти 90% зафиксированных видов насекомых являются опылителями, и, мигрируя, они переносят генетический материал на большие расстояния между популяциями растений, улучшая их здоровье. Некоторые из насекомых являются вредителями, но многие из них борются с вредителями, в частности мармеладная и пестрая журчалки, которые поедают тлю на стадии личинки.

Многие из них играют роль в процессе разложения, и все переносят питательные вещества, такие как фосфор и азот, на большие расстояния, что может быть важным для здоровья почвы и роста растений.

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