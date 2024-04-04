Уничтожение тропических лесов по всему миру несколько уменьшилось - исследование

В 2023 году года было уничтожено около 3,7 миллиона гектаров (37 000 квадратных километров) тропических джунглей, - это примерно на 400 000 гектаров меньше, чем в 2022 году. Об этом указывают данные анализа, опубликованного в четверг, 4 марта, мониторинговым проектом Global Forest Watch, передает УНН.

Детали

Потеря первичных лесов - тех, которые не касались люди и иногда известны как старовозрастные леса - в тропиках сократилась на 9% в прошлом году по сравнению с 2022 годом. Впрочем исследователи Global Forest Watch заявили, что разрушение остается упорно высоким. В прошлом году мир потерял около 37 000 квадратных километров (14 000 квадратных миль) первичных тропических лесов. Это почти такая же площадь, как Швейцария, и больше, чем американский штат Мэриленд.

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Бразилия остается страной с наибольшими потерями лесов, говорится в отчете. Хотя эти потери значительно уменьшились в 2023 году. В Колумбии потери лесов сократились почти вдвое по сравнению с предыдущим годом. Согласно отчету, леса в Демократической Республике Конго, Боливии и Индонезии понесли особенно серьезные потери.

Сильное сокращение в бразильском регионе Амазонии и в Колумбии показывает, что прогресс возможен. Но увеличение потерь лесов в других регионах в значительной степени нивелирует этот прогресс - сообщила на пресс-брифинге директор Global Forest Watch Микаэла Вайссе.

Согласно отчету, в 2023 году вырубка лесов во всем мире выросла на 3,2%.

Потеря лесов включает естественное уничтожение лесов, такое как лесные пожары, вредители и штормы, которые могут отрастать снова. Уничтожение лесов означает постоянное преобразование лесов в другие нужды, такие как сельское хозяйство, и это труднее измерить.

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Директор лесов Института мировых ресурсов Род Тейлор напомнил, что более 140 стран в 2021 году взяли на себя обязательство положить конец вырубке лесов до конца десятилетия, - цель, которая требует значительного снижения уничтожения каждый год.

Мы далеки от пути и движемся в неправильном направлении, когда речь заходит об уменьшении глобальной вырубки лесов - сказал Тейлор.

Напомним,

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Functional Ecology, европейские леса с большим разнообразием пород деревьев более устойчивы к штормам.

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