Уничтожение тропических лесов по всему миру несколько уменьшилось - исследование

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
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В 2023 году было уничтожено около 3,7 миллиона гектаров тропических лесов, что на 9% меньше, чем в 2022 году, но темпы вырубки лесов остаются тревожно высокими.
Усиление ПВО для Харьковщины и Сумщины: Зеленский дал поручение военным и дипломатам
Зеленский поручил дипломатам и военным срочно усилить противовоздушную оборону Харьковской, Сумской и южных областей Украины.
Украина сделала шаги, чтобы Венгрия разблокировала транш в "оружейный" фонд ЕС - МИД
Украина сделала шаги для того, чтобы Венгрия сняла блокирование восьмого транша Европейского фонда мира в размере 500 млн евро, а также был достигнут прогресс в улучшении двусторонних отношений между двумя странами.
Столтенбер рассказал о чем шла речь на заседании Совета "Украина-НАТО"
На заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал усиление военной поддержки Украины со стороны союзников, включая помощь по противовоздушной обороне, боеприпасам и тренировкам, но подчеркнул необходимость большей и более сильной помощи, чтобы помочь Украине защититься от российского вторжения.
Кулеба о фонде НАТО на 100 млрд евро: в нынешней модели финансирования шансов у этой инициативы ноль
Предложение Генерального секретаря НАТО о создании фонда для Украины в размере 100 миллиардов евро имеет нулевые шансы быть реализованным при нынешней финансовой модели, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
Две немецкие компании, Knauf и WKB Systems, поставляют россиянам строительные материалы для восстановления оккупированного Мариуполя, несмотря на то, что Knauf активно присутствует в Украине и участвует в государственных закупках.
Донецкая область: в прокуратуре показали Нью-Йорк после обстрела, и уточнили количество жертв
В результате российского артиллерийского обстрела села Нью-Йорк Донецкой области 4 апреля погибла супружеская пара в возрасте 53 и 51 года, а еще двое гражданских лиц в возрасте 77 и 74 лет получили ранения, которые были госпитализированы.
Кипер анонсировал одесский хлопок
Одесская областная государственная администрация планирует начать выращивание хлопка в Одесской области в этом году, а посевная кампания может начаться до конца апреля, если изменения в законодательство, которые позволят регистрировать сорта хлопка, в том числе генетически модифицированные, будут приняты быстро.
Германия инициирует глобальный анализ имеющихся систем Patriot в мире для Украины - Кулеба
Германия, как председатель Рамштайнской коалиции по противовоздушной обороне, инициирует немедленный анализ всех имеющихся в мире систем ПВО Patriot и других систем ПВО, чтобы определить, что может быть предоставлено Украине.
Появились шансы: Комитет по вопросам обороны может проголосовать законопроект о мобилизации до конца недели - нардеп
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки может проголосовать за законопроект о мобилизации до конца недели. По словам нардепа, шансы есть.