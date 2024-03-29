В Запорожье экологи ликвидировали утечку нефтепродуктов в Днепр после массированного ракетного удара рф

После массированного ракетного удара врага по Запорожью и, в частности, по Днепро ГЭС произошла утечка нефтепродуктов в Днепр. На место сразу выехали экологи, специалистами были проведены действия по абсорбированию утечки нефтепродуктов и обработаны пятна, которые прибило к берегу. Об этом сообщает Госэкоинспекция Южного округа, пишет УНН.

По инициативе руководства Запорожской областной государственной администрации сотрудниками Государственной экологической инспекции Южного округа совместно с представителями ГСЧС проведены мероприятия по ликвидации последствий обстрелов гидротехнического сооружения Днепр ГЭС, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что 28.03.2024 специалистами были проведены действия по абсорбированию утечки нефтепродуктов.

Также обработаны пятна, которые прибило к берегу и задержаны в пене общей площадью более 5 тыс. м2.

Напомним

Из-за российского ракетного обстрела Днепровской ГЭС произошла утечка нефтепродуктов в реку Днепр, а на прилегающих территориях было зафиксировано загрязнение почвы и строительный мусор.