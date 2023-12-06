В течение десятилетия глобальное потепление может вызвать "переломные моменты", которые будут иметь катастрофические последствия для всего мира - ученые
Киев • УНН
В отчете, который составили более 200 ученых со всего мира, рассматриваются пять "переломных моментов", связанных с глобальным потеплением. Они включают потерю ледникового покрова и вымирание коралловых рифов, и требуют срочных глобальных действий для предотвращения необратимого ущерба.
Глобальное потепление больше, чем на 1,5 градуса по Цельсию, станет причиной пяти основных "переломных моментов" в системах Земли, которые будут иметь катастрофические последствия во всем мире. Об этом говорится в большом отчете климатологов, передает УНН со ссылкой на Newscientist.
Детали
Отчет подготовили более 200 исследователей из разных университетов мира. Ученые выделяют пять глобальных "переломных моментов", которые связаны с глобальным потеплением больше, чем на 1,5 градуса по Цельсию. Переломным моментом ученые считают небольшое изменение в системе, которое может вызвать резкие изменения, которые трудно повернуть вспять или которые являются необратимыми из-за усиления процессов обратной связи. Такими переломными моментами считается потеря ледового покрова Гренландии, исчезновение ледового покрова Западной Антарктиды, вымирание тропических коралловых рифов, резкое таяние больших участков арктической вечной мерзлоты и замедление океанического течения, известного как Североатлантический субполярный круговорот.
По мнению Дэвида Маккея из Университета Эксетера, замедление субполярной спирали может произойти в течение 10 лет и будет иметь серьезные последствия по обе стороны Атлантики. В частности, это повлечет региональное похолодание и повлияет на сельское хозяйство в Европе и Северной Америке, а также изменит характер экстремальных погодных явлений.
Все другие переломные моменты также будут иметь катастрофические последствия во всем мире и их будет нелегко вернуть назад, если вообще возможно, говорят авторы отчета. Среди них - вымирание морских лугов и мангровых лесов, а также крах рыболовства.
Достижение одной переломной точки может стать причиной другой по своеобразному эффекту домино. Также переломные моменты моменты в системе Земли могут вызвать разрушительные переломные моменты в обществе, такие как кризисы продовольственной безопасности, массовые перемещения населения и конфликты. Остановить эти угрозы возможно, но это потребует срочных глобальных действий
Ученые говорят, что ограничение дальнейшего глобального потепления путем снижения выбросов парниковых газов до нуля значительно уменьшат риск наступления критических точек. Могут помочь и другие меры. Например, предотвращение вырубки лесов в Амазонии уменьшит риск вымирания тропических лесов и замены их лугами по мере того, как регион будет становиться все более жарким и сухим. В отчете также содержится призыв приложить больше усилий, чтобы помочь общинам подготовиться к последствиям некоторых переломных моментов, таких как повышение уровня моря.
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В течение десятилетия глобальное потепление может вызвать "переломные моменты", которые будут иметь катастрофические последствия для всего мира - ученые
В отчете, который составили более 200 ученых со всего мира, рассматриваются пять "переломных моментов", связанных с глобальным потеплением. Они включают потерю ледникового покрова и вымирание коралловых рифов, и требуют срочных глобальных действий для предотвращения необратимого ущерба.
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