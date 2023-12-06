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В течение десятилетия глобальное потепление может вызвать "переломные моменты", которые будут иметь катастрофические последствия для всего мира - ученые

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 09:10  •  14018 просмотра

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В отчете, который составили более 200 ученых со всего мира, рассматриваются пять "переломных моментов", связанных с глобальным потеплением. Они включают потерю ледникового покрова и вымирание коралловых рифов, и требуют срочных глобальных действий для предотвращения необратимого ущерба.

Глобальное потепление больше, чем на 1,5 градуса по Цельсию, станет причиной пяти основных "переломных моментов" в системах Земли, которые будут иметь катастрофические последствия во всем мире. Об этом говорится в большом отчете климатологов, передает УНН со ссылкой на Newscientist.

Детали

Отчет подготовили более 200 исследователей из разных университетов мира. Ученые выделяют пять глобальных "переломных моментов", которые связаны с глобальным потеплением больше, чем на 1,5 градуса по Цельсию. Переломным моментом ученые считают небольшое изменение в системе, которое может вызвать резкие изменения, которые трудно повернуть вспять или которые являются необратимыми из-за усиления процессов обратной связи. Такими переломными моментами считается потеря ледового покрова Гренландии, исчезновение ледового покрова Западной Антарктиды, вымирание тропических коралловых рифов, резкое таяние больших участков арктической вечной мерзлоты и замедление океанического течения, известного как Североатлантический субполярный круговорот.

По мнению Дэвида Маккея из Университета Эксетера, замедление субполярной спирали может произойти в течение 10 лет и будет иметь серьезные последствия по обе стороны Атлантики. В частности, это повлечет региональное похолодание и повлияет на сельское хозяйство в Европе и Северной Америке, а также изменит характер экстремальных погодных явлений.

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Все другие переломные моменты также будут иметь катастрофические последствия во всем мире и их будет нелегко вернуть назад, если вообще возможно, говорят авторы отчета. Среди них - вымирание морских лугов и мангровых лесов, а также крах рыболовства.

Достижение одной переломной точки может стать причиной другой по своеобразному эффекту домино. Также переломные моменты моменты в системе Земли могут вызвать разрушительные переломные моменты в обществе, такие как кризисы продовольственной безопасности, массовые перемещения населения и конфликты. Остановить эти угрозы возможно, но это потребует срочных глобальных действий

- говорит ведущий автор отчета Тим Лентон из Университета Эксетера в Великобритании.

Ученые говорят, что ограничение дальнейшего глобального потепления путем снижения выбросов парниковых газов до нуля значительно уменьшат риск наступления критических точек. Могут помочь и другие меры. Например, предотвращение вырубки лесов в Амазонии уменьшит риск вымирания тропических лесов и замены их лугами по мере того, как регион будет становиться все более жарким и сухим. В отчете также содержится призыв приложить больше усилий, чтобы помочь общинам подготовиться к последствиям некоторых переломных моментов, таких как повышение уровня моря.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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Within a decade, global warming may cause "tipping points" that will have catastrophic consequences for the whole world - scientists
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В течение десятилетия глобальное потепление может вызвать "переломные моменты", которые будут иметь катастрофические последствия для всего мира - ученые

В отчете, который составили более 200 ученых со всего мира, рассматриваются пять "переломных моментов", связанных с глобальным потеплением. Они включают потерю ледникового покрова и вымирание коралловых рифов, и требуют срочных глобальных действий для предотвращения необратимого ущерба.

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