Си не пошел на уступки в переговорах с президентом Франции: СМИ назвали причины

Президент Китая Си Цзиньпин не пошел на уступки в переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном, по результатам двухдневного визита в страну. Президенты стремились наладить отношения во время первой за пять лет поездки Си в Европу после того, как отношения были испорчены из-за торговых споров и поддержки Пекином россии в ее вторжении в Украину, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Контекст

Макрон пригласил Си в Пиренейские горы, на родину бабушки президента Франции по материнской линии. Под заснеженными вершинами, окутанными туманом, два лидера и их жены посмотрели традиционное представление танцоров перед тем, как пообедать местной ветчиной, бараниной, сыром и черничным пирогом.

Французские чиновники надеялись, что поездка в горы во вторник даст возможность для менее формальных обсуждений с глазу на глаз, после пышного и торжественного государственного приема Си в Париже в понедельник.

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Отношения между странами значительно ухудшились после того, как Си в последний раз посетил регион в 2019 году, до пандемии коронавируса. Европа обвиняет Пекин в субсидировании отраслей, которые подрывают его компании в таких сферах, как электромобили, но Макрон сказал своим китайским гостям, что Европейский Союз не стремится разрывать экономические связи.

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"Наша общая цель - продолжать отношения, - сказал Макрон делегатам в понедельник на франко-китайском деловом совете в Париже. - Нет логики в отделении от Китая. Мы стремимся защитить нашу национальную безопасность, так же как вы - вашу. Это желание взаимного уважения и понимания, а также желание продолжать открывать торговлю, но гарантировать, что это справедливо во все времена, будь то с точки зрения тарифов, субсидий или доступа к рынкам".

Позиция Китая

Си Цзиньпин не пошел на уступки, сказал аналитик Стив Цанг, директор Института Китая Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета.

"Си Цзиньпин не считает, что Китай имеет проблему избыточных мощностей. И он считает, что европейская позиция в отношении китайских электромобилей, например, неразумна. Но, конечно, он также пытается сотрудничать с французами и потенциально иметь ведущий китайский автомобиль. Производитель открывает заводы во Франции, как своего рода стимул убедить, что, возможно, в интересах Франции сотрудничать с Китаем и приветствовать китайские электромобили", - сказал Цан Голосу Америки.

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По словам Николаса Бекелина, старшего научного сотрудника Китайского центра Пола Цая при Йельской школе права, торговые отношения склоняются в пользу Пекина.

Китай "много экспортирует в Европу. Дефицит торговли в Европе огромный и растет. Политика уменьшения рисков или антисубсидийная политика, которую Европейский Союз хочет ввести, займет много времени - и поскольку она влияет на разные страны Европейского Союза по-разному, очень трудно прийти к согласию", - сказал Беклен.

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