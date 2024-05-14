путин посетит Китай на этой неделе

российский диктатор владимир путин 16-17 мая посетит с государственным визитом Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кремля, передает УНН.

По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина президент российской федерации владимир путин 16-17 мая 2024 года посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность - говорится в сообщении.

Сообщается, что визит охватит два города - Пекин и Харбин.

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"Глава российского государства также посетит город Харбин - административный центр провинции Хэйлунцзян, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета", - говорится в сообщении.

путин и Си Цзиньпин отметят 75-летие дипотношений между рф и Китаем.

Также сообщается, что главы двух государств "подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия". Кроме того, путин и Си Цзиньпин "определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества" и обменяются мнениями о наиболее актуальных международных проблемах.

В рамках визита путина в КНР также планируется его встреча с премьером Госсовета страны.

Дополнение

В Польше уверены, что Китай имеет достаточно влияния на россию, чтобы заставить президента рф владимира путина завершить войну в Украине.