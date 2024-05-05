Китай может заставить путина прекратить войну - глава МИД Польши

В Польше уверены, что Китай имеет достаточно влияния на Россию, чтобы заставить президента рф Владимира Путина завершить войну в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в интервью BBC.

Детали

По мнению польского министра, война в Украине не завершится в ближайшее время.

Нет недостатка в потенциальных посредниках - Турции, ООН. Китай мог бы фактически заставить путина прекратить эту войну. Но я не вижу никаких признаков того, что путин хочет вести переговоры - заявил Сикорский.

Также он отметил, что Евросоюз мог бы увеличить военную помощь Украине. Глава МИД Польши обратил внимание, что стоимость общей финансовой помощи ЕС Украине даже выше, чем США.

Дополнение

Также Сикорский предположил, что война в Украине может закончиться только тогда, когда Путин поймет, что "цена ее продолжения в виде человеческих жизней и финансовых затрат выше цели, которой он хочет достичь".

Напомним

Как пишет Reuters, президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином будет давить на него, чтобы тот подтолкнул Россию к завершению войны в Украине.