Китай може змусити путіна припинити війну - глава МЗС Польщі

ukenru
19:41 • 14529 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 65152 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 96125 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 101820 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 208343 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 149331 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 141217 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 130850 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121144 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112661 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.1 м/с
65 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 138855 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 112185 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 117666 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 124618 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 99881 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 208353 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 370769 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 432125 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 441254 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 351257 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 96158 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 117666 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 112185 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 94558 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 105375 перегляди
Актуальне
Китай може змусити путіна припинити війну - глава МЗС Польщі

Китай може змусити путіна припинити війну - глава МЗС Польщі

Київ • УНН

 • 27035 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Китай має достатньо впливу, щоб змусити президента рф володимира путіна припинити війну в Україні, але не бачить жодних ознак бажання путіна вести переговори.

У Польщі впевнені, що Китай має достатньо впливу на росію, аби примусити президента рф володимира путіна завершити війну в Україні. Про це пише УНН з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в інтерв’ю BBC.

Деталі 

На думку польського міністра, війна в Україні не завершиться найближчим часом.

Немає браку потенційних посередників – Туреччини, ООН. Китай міг би фактично змусити путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що путін хоче вести переговори

- заявив Сікорський. 

Також він зауважив, що Євросоюз міг би збільшити військову допомогу Україні. Глава МЗС Польщі звернув увагу, що вартість загальної фінансової допомоги ЄС Україні навіть вища, ніж США.

Доповнення

Також Сікорський припустив, що війна в Україні може закінчитися лише тоді, коли Путін зрозуміє, що "ціна її продовження у вигляді людських життів і фінансових витрат є вищою за мету, якої він хоче досягти".

Нагадаємо

Як пише Reuters, президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном буде тиснути на нього, щоб той підштовхнув росію до завершення війни в Україні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Політика
radoslav-sikorskyiРадослав Сікорський
reutersReuters
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
emmanuel-makronЕммануель Макрон
si-tszinpinСі Цзіньпін
kytaiКитай
turechchynaТуреччина
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,346.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.50