Китай може змусити путіна припинити війну - глава МЗС Польщі

У Польщі впевнені, що Китай має достатньо впливу на росію, аби примусити президента рф володимира путіна завершити війну в Україні. Про це пише УНН з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в інтерв’ю BBC.

Деталі

На думку польського міністра, війна в Україні не завершиться найближчим часом.

Немає браку потенційних посередників – Туреччини, ООН. Китай міг би фактично змусити путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що путін хоче вести переговори - заявив Сікорський.

Також він зауважив, що Євросоюз міг би збільшити військову допомогу Україні. Глава МЗС Польщі звернув увагу, що вартість загальної фінансової допомоги ЄС Україні навіть вища, ніж США.

Доповнення

Також Сікорський припустив, що війна в Україні може закінчитися лише тоді, коли Путін зрозуміє, що "ціна її продовження у вигляді людських життів і фінансових витрат є вищою за мету, якої він хоче досягти".

Нагадаємо

Як пише Reuters, президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном буде тиснути на нього, щоб той підштовхнув росію до завершення війни в Україні.