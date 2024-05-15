Китай предоставляет технологии для восстановления российского ВПК, что может повлиять на агрессию против Украины - Блинкен
Киев • УНН
Китай косвенно поддерживает россию в восстановлении ее военно-промышленного комплекса, предоставляя большую часть компонентов военной электроники, что помогает россии производить больше ракет, танков и бронетехники для ее агрессии против Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Китай, хоть и не напрямую, оказывает поддержку россии в восстановлении российского ВПК. Большинство компонентов, а именно военная электроника, которые получает россия получает, идет из Китая. Об этом заявил Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, передает УНН.
Что касается Китая. У нас есть опасения. Речь идет не о том, что Китай предоставляет россии оружие, чтобы использовать против Украины. Северная Корея это делает, Иран это делает, Китай этого не делает напрямую. Но, что нас беспокоит, что та поддержка, которую Китай оказывает россии в восстановлении, в восстановлении своего ВПК и это может повлиять на агрессию россии против Украины. Когда я был в Китае, я говорил, что большинство компонентов, которые получает россия получает, идет из Китая. Это электроника военная и это помогает укреплять ВПК россии. За год россия смогла построить больше ракет, танков, БТРов для своей агрессии в Украине. Поэтому я своим партнерам в Китае сказал, что мы следим за этим и будем принимать меры, в том числе санкционные, против компаний, которые привлекаются
Он добавил, что США уже ввело более 100 санкций против компаний, которые оказывают помощь россии.
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