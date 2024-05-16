путін і глава Китаю торкнулися теми України
Київ • УНН
Глава кремля володимир путін і глава Китаю Сі Цзіньпін на брифінгу торкнулися теми України.
Глава кремля володимир путін і глава Китаю Сі Цзіньпін на брифінгу торкнулися теми України, пише УНН з посиланням на Sky News.
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російський президент, як повідомляється, підтвердив, що вони говорили про війну, і вказав, що "вдячний Китаю за його зусилля з вирішення української кризи".
За його словами, хоча обидва проводять зовнішню політику незалежно, підходи до регіональних проблем у них схожі.
Зі свого боку, Сі Цзіньпін заявив, що Китай продовжить відстоювати позицію невступу до альянсів, неконфронтації та відсутності націлювання на третю сторону у своїй зовнішній політиці.
Китай сподівається, що Європа невдовзі повернеться до миру, та відіграватиме конструктивну роль, сказав він.
Сі Цзіньпін та путін підписали заяву про поглиблення відносин16.05.24, 10:38 • 22709 переглядiв