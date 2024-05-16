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путін і глава Китаю торкнулися теми України

путін і глава Китаю торкнулися теми України

Київ • УНН

 • 31532 перегляди

Глава кремля володимир путін і глава Китаю Сі Цзіньпін на брифінгу торкнулися теми України.

Глава кремля володимир путін і глава Китаю Сі Цзіньпін на брифінгу торкнулися теми України, пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

російський президент, як повідомляється, підтвердив, що вони говорили про війну, і вказав, що "вдячний Китаю за його зусилля з вирішення української кризи".

За його словами, хоча обидва проводять зовнішню політику незалежно, підходи до регіональних проблем у них схожі.

Зі свого боку, Сі Цзіньпін заявив, що Китай продовжить відстоювати позицію невступу до альянсів, неконфронтації та відсутності націлювання на третю сторону у своїй зовнішній політиці.

Китай сподівається, що Європа невдовзі повернеться до миру, та відіграватиме конструктивну роль, сказав він.

Сі Цзіньпін та путін підписали заяву про поглиблення відносин16.05.24, 10:38 • 22709 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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