росія і Китай заявили про стурбованість ризиками через загострення між ядерними державами, погодилися розширити військові навчання - ЗМІ
Київ • УНН
росія і Китай опублікували спільну заяву, в якій, за даними ЗМІ, висловили стурбованість зростаючими ризиками через погіршення відносин між ядерними державами, а також пообіцяли поглиблювати військову співпрацю і розширювати спільні навчання.
росія і Китай оприлюднили спільну заяву, у якій висловили стурбованість зростанням ризиків внаслідок загострення відносин між ядерними державами, повідомляє Sky News, пише УНН.
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У ядерній війні не може бути переможців, як вказано, цитують заяву російські державні ЗМІ.
Обидві країни висловили стурбованість участю Австралії в планах США щодо розширеного ядерного стримування.
"росія і Китай виступають проти затяжного конфлікту в Україні і, можливо, він може перейти в неконтрольовану фазу, попереджається в заяві", - вказує Sky News.
москва і Пекін будуть і надалі поглиблювати довіру і співпрацю у військовій сфері, ідеться в заяві, де додається, що вони розширять масштаби спільних військових навчань.
"Китай заявив, що підтримує зусилля російської сторони щодо забезпечення суверенітету та територіальної цілісності", - зазначає Sky News.
Обидві країни виступили проти спроб окремих країн використовувати космос для військового протистояння, ідеться у заяві.
росія і Китай засуджують ініціативи щодо арешту активів і майна іноземних держав, повідомляють російські держЗМІ.
путін і глава Китаю торкнулися теми України16.05.24, 12:56 • 31532 перегляди