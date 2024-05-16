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росія і Китай заявили про стурбованість ризиками через загострення між ядерними державами, погодилися розширити військові навчання - ЗМІ

росія і Китай заявили про стурбованість ризиками через загострення між ядерними державами, погодилися розширити військові навчання - ЗМІ

Київ • УНН

 • 24752 перегляди

росія і Китай опублікували спільну заяву, в якій, за даними ЗМІ, висловили стурбованість зростаючими ризиками через погіршення відносин між ядерними державами, а також пообіцяли поглиблювати військову співпрацю і розширювати спільні навчання.

росія і Китай оприлюднили спільну заяву, у якій висловили стурбованість зростанням ризиків внаслідок загострення відносин між ядерними державами, повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

У ядерній війні не може бути переможців, як вказано, цитують заяву російські державні ЗМІ.

Обидві країни висловили стурбованість участю Австралії в планах США щодо розширеного ядерного стримування.

"росія і Китай виступають проти затяжного конфлікту в Україні і, можливо, він може перейти в неконтрольовану фазу, попереджається в заяві", - вказує Sky News.

москва і Пекін будуть і надалі поглиблювати довіру і співпрацю у військовій сфері, ідеться в заяві, де додається, що вони розширять масштаби спільних військових навчань.

"Китай заявив, що підтримує зусилля російської сторони щодо забезпечення суверенітету та територіальної цілісності", - зазначає Sky News.

Обидві країни виступили проти спроб окремих країн використовувати космос для військового протистояння, ідеться у заяві.

росія і Китай засуджують ініціативи щодо арешту активів і майна іноземних держав, повідомляють російські держЗМІ.

путін і глава Китаю торкнулися теми України16.05.24, 12:56 • 31532 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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