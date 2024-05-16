Лидер Китая считает, что политическое урегулирование в Украине является "правильным направлением"

После переговоров с главой кремля владимиром путиным в Пекине в четверг китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что "обе стороны согласны с тем, что политическое решение вопроса Украины является правильным направлением", пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"Позиция Китая в этом вопросе была последовательной и четкой, что включает соблюдение устава и принципов ООН, уважение суверенитета и территориальной целостности каждой страны, уважение к законным беспокойствам по безопасности каждой стороны и построение сбалансированных, эффективных и устойчивых рамок безопасности", - сказал Си.

"Китай надеется на мир и стабильность в Европе в ближайшее время и продолжает играть конструктивную роль", - отметил глава КНР.

Си указал, что "менталитет холодной войны продолжает сохраняться", а "односторонняя гегемония, противостояние лагерей и политика силы угрожают мировому миру и безопасности каждой страны".

Дополнение

Китай, указывает издание, неоднократно защищал свою торговлю с россией как часть нормальных двусторонних отношений. Он также заявляет, что придерживается нейтральной позиции относительно войны и не играет никакой другой роли, кроме поиска мира. Во время встреч с европейскими лидерами на прошлой неделе Си Цзиньпин выступил против обвинений в поддержке его страной войны россии в Украине.

путин и глава Китая затронули тему Украины