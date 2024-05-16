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Лідер Китаю вважає, що політичне врегулювання в Україні є "правильним напрямком"

Лідер Китаю вважає, що політичне врегулювання в Україні є "правильним напрямком"

Київ • УНН

 • 32267 перегляди

Сі Цзіньпін заявив, що Китай згоден з Росією в тому, що політичне вирішення українського питання є правильним напрямком, підтвердивши при цьому позицію Китаю щодо поваги суверенітету, територіальної цілісності та законних інтересів безпеки всіх країн.

Після переговорів із главою кремля володимиром путіним у Пекіні у четвер китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що "обидві сторони погоджуються з тим, що політичне вирішення питання України є правильним напрямом", пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

"Позиція Китаю в цьому питанні була послідовною та чіткою, що включає дотримання статуту та принципів ООН, повагу до суверенітету та територіальної цілісності кожної країни, повагу до законних занепокоєнь щодо безпеки кожної сторони та побудову збалансованих, ефективних та стійких рамок безпеки", - сказав Сі.

"Китай сподівається на мир і стабільність у Європі найближчим часом і продовжує відігравати конструктивну роль", - зазначив глава КНР.

Сі вказав, що "менталітет холодної війни продовжує зберігатися", а "одностороння гегемонія, протистояння таборів і політика сили загрожують світовому миру та безпеці кожної країни".

Доповнення

Китай, вказує видання, неодноразово захищав свою торгівлю з росією як частину нормальних двосторонніх відносин. Він також заявляє, що дотримується нейтральної позиції щодо війни і не відіграє жодної іншої ролі, окрім пошуку миру. Під час зустрічей із європейськими лідерами минулого тижня Сі Цзіньпін виступив проти звинувачень у підтримці його країною війни росії в Україні.

путін і глава Китаю торкнулися теми України16.05.24, 12:56 • 31532 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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