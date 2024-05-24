В Республике Корея состоялась официальная презентация выставки рисунков украинских детей

В Республике Корея открылась выставка рисунков украинских детей, которую поддержали первые леди Украины и Кореи. Выставка включает более 250 работ из четырех украинских художественных проектов. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

В Республике Корея прошла официальная презентация выставки рисунков украинских детей, в которой приняли участие Первая Леди Украины Елена Зеленская и Первая Леди Республики Корея Ким Кон-Хи.

Идея проекта зародилась во время визита Президента Юн Сок Йоля и Первой Леди Республики Корея в Киев в июле прошлого года.

На выставке представлено более 250 работ из четырех детских художественных проектов Украины: "Art Armor Kids", "Мама, я вижу войну", "Для Бога я создаю лучшее", "Будущее для Украины".

Реализация выставки стала возможной благодаря поддержке первых леди двух стран, Министерства культуры, спорта и туризма Республики Корея, Фонда Чонгваде и Министерства культуры и информационной политики Украины

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