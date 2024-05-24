В Республике Корея состоялась официальная презентация выставки рисунков украинских детей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  116979 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  155589 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  149145 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  135455 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  115463 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121475 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117367 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120688 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113942 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  479949 просмотра

В Республике Корея состоялась официальная презентация выставки рисунков украинских детей

При поддержке первых леди Украины и Республики Кореи открылась выставка из более 250 рисунков украинских детей, на которой представлены работы четырех украинских художественных проектов в Республике Корея.

Культура •   •  182 просмотра
В Республике Корея состоялась официальная презентация выставки рисунков украинских детей

Жителей захваченного Крыма заставляют подписывать контракты с минобороны рф

Враг во временно оккупированном Крыму заставляет жителей подписывать контракты с министерством обороны рф, имея целью завербовать не менее 2 700 человек в российские вооруженные силы.

Война •   •  1350 просмотра
Жителей захваченного Крыма заставляют подписывать контракты с минобороны рф

Президент Чехии Петр Павел госпитализирован после аварии на мотоцикле

Президент Чехии Петр Павел был госпитализирован с несерьезными травмами после мотоциклетной аварии на закрытом гоночном треке.

Новости Мира •   •  1895 просмотра
Президент Чехии Петр Павел госпитализирован после аварии на мотоцикле

Тактическая вражеская авиация действует в Харьковской области Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о запуске КАб тактической авиацией противника в Харьковской области.

Война •   •  3227 просмотра
Тактическая вражеская авиация действует в Харьковской области Украины

Трагедия на Балеарских островах Испании: Обрушение ресторана унесло жизни 4 человек, еще 16 - ранены

По меньшей мере 4 человека погибли и 16 получили ранения в результате обвала двухэтажного здания ресторана на пляже в Пальма-де-Майорке, Испания.

Новости Мира •   •  3230 просмотра
Трагедия на Балеарских островах Испании: Обрушение ресторана унесло жизни 4 человек, еще 16 - ранены

Энергетики восстановили линию питания Запорожской АЭС ВЛ-750кВ "Днепровская"

Украинские энергетики восстановили линию электроснабжения Запорожской АЭС ВЛ-750кВ "Днепровская", что позволило соединить две линии электропередач и обеспечить собственные нужды станции.

Война •   •  3859 просмотра
Энергетики восстановили линию питания Запорожской АЭС ВЛ-750кВ "Днепровская"

Оккупанты продвинулись вперед возле Очеретино, бои идут в нескольких населенных пунктах - DeepState

По данным DeepState, вражеские силы продвинулись вперед возле Очеретино, в то время как бои продолжаются в Волчанске, Берестовом, Клищеевке, Умани и Красногоровке.

Война •   •  5088 просмотра
Оккупанты продвинулись вперед возле Очеретино, бои идут в нескольких населенных пунктах - DeepState

Пожар в Черкассах: спасатели эвакуировали 21 человека, четверо госпитализированы

21 человек был спасен и 4 госпитализированы с отравлением после пожара в многоквартирном доме в Черкассах, причина которого выясняется.

Общество •   •  5888 просмотра
Пожар в Черкассах: спасатели эвакуировали 21 человека, четверо госпитализированы

Атака в Харькове: рф повредила нежилые помещения и жилые дома, сейчас без пострадавших

В результате вражеского обстрела были повреждены жилые и нежилые здания в Харькове, но сейчас жертв и пострадавших нет.

Общество •   •  8726 просмотра
Атака в Харькове: рф повредила нежилые помещения и жилые дома, сейчас без пострадавших

Двое погибших, повреждено хозяйственное здание в результате обстрела захваченного Крыма

Два человека погибли и одно хозяйственное здание было повреждено во временно оккупированном рф Крыму.

Война •   •  10636 просмотра
Двое погибших, повреждено хозяйственное здание в результате обстрела захваченного Крыма