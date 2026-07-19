Что празднуют 19 июля в Украине и мире
Киев • УНН
В Украине празднуют День металлурга, в мире — День мороженого. По новому календарю почитают Макрину, погода в этот день указывает на осень.
В воскресенье, 19 июля, в Украине отмечают свой профессиональный праздник работники металлургической отрасли, а в мире празднуют одно из самых любимых гастрономических праздников лета — День мороженого. По новому церковному календарю православные верующие чтят память преподобной Макрины, по погоде в день которой издавна предсказывали, какой будет осень, пишет УНН.
День работников металлургической и горнодобывающей промышленности (День металлурга)
Это важный профессиональный праздник традиционно отмечается в Украине в третье воскресенье июля. Он посвящен людям тяжелой и мужественной профессии — металлургам, сталеварам, горнякам, чей труд является одним из ключевых для экономики и промышленности нашего государства.
Национальный день мороженого (National Ice Cream Day)
Глобальный гастрономический праздник, который традиционно отмечают в третье воскресенье июля (официально учрежден в США в 1984 году). Идеальный повод насладиться любимым холодным десертом в воскресный выходной.
День дайкири (National Daiquiri Day)
Международный праздник популярного кубинского коктейля на основе рома, сока лайма и сахара, который в свое время обожали Эрнест Хемингуэй и Джон Кеннеди.
День высунутого языка (Stick Out Your Tongue Day)
Шутливый праздник, который призывает на миг вернуться в детство и позволить себе немного подурачиться, или же вспомнить знаменитую фотографию Альберта Эйнштейна с высунутым языком.
День новых друзей (New Friends Day)
Неофициальная инициатива, которая поощряет людей выходить из зоны комфорта и заводить новые знакомства.
День памяти преподобной Макрины (сестры Василия Великого)
По новому (новоюлианскому) календарю, 19 июля верующие чтят святую Макрину. В народной традиции этот день называли "Макринин день" и считали его указателем осенней погоды. Главная примета: если на Макрину идет дождь — осень будет мокрой и ненастной, а если сухо и солнечно — осень будет теплой и затяжной.
Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 19 июля чтят память преподобного Сисоя Великого. В народе этот день называли "Сисой". Считалось, что в этот день утренняя роса имеет целительную силу, поэтому крестьяне старались пройтись босиком по траве, чтобы набраться здоровья на весь год.