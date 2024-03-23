Меню, подписанное Альбертом Эйнштейном, продали на аукционе за 18 тысяч фунтов

В Британии меню на ужин, подписанное ученым Альбертом Эйнштейном, продали на аукционе за 18 000 фунтов. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Это карта меню с приема, который состоялся в лондонском отеле Savoy в 1930 году с целью сбора средств для еврейских общин в Европе.

Среди гостей были, в частности, драматург Бернард Шоу, писатель Герберт Уэллс и другие. Всего на мероприятии присутствовали более 370 человек.

Софи Трегартен-Лейск из аукционистов сказала: "Это был действительно интересный документ, чтобы потратить несколько недель на каталогизацию".

Эйнштейн был почетным гостем обеда, на котором присутствовали более 370 человек в то время, когда влияние нацистской партии росло в Европе.

До продажи меню хранилось в семейном доме в Вестбери, графство Уилтшир.

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