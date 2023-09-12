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Блокчейн строительство? Квантовый потомок Эйнштейна посетил производство Well-being ConTech

Блокчейн строительство? Квантовый потомок Эйнштейна посетил производство Well-being ConTech

Киев • УНН

 • 398999 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Украинскую компанию Well-being ConTech посетил "квантовый потомок известного физика", как он сам себя полушутливо называет, - американский эксперт Гордон Эйнштейн. С 2016 года Гордон возглавляет CryptoLaw Partners и сотрудничает со стартапами в сфере криптографии, блокчейна и финансовых технологий по всему миру. Его миссия - помочь бизнесу в создании децентрализованных протоколов, которые учитывают законы более широкого рынка. Без преувеличения, Гордон является одним из самых влиятельных специалистов в области консультирования по блокчейну в мире.

Гордон - частый гость на международных технологических конференциях, где он распространяет мнение, что революция технологий блокчейна может углубить развитие человеческой цивилизации. Одним из ключевых направлений деятельности Гордона Эйнштейна является интеграция блокчейн-технологий в строительство и рынок недвижимости, чтобы сделать их более эффективными и устойчивыми перед угрозами.

Идея развития лежит в основе Well-being ConTech, которая была создана, как ответ на потребность Украины в более эффективном, более прозрачном строительстве, что невозможно без внедрения современных, прежде всего цифровых методов управления, а также изменений в действующем законодательстве. Компания разработала технологию быстрого строительства на пересечении префабрикации (метода сборного строительства), дигитализации всех процессов и учета таких факторов, как создание рабочих мест и социокультурной среды.

"Сегодня большая потребность в доступном жилье вместе с готовой социальной инфраструктурой: школами, садиками, больницами, предприятиями, - говорит Марк Кестельбойм, СЕО Well-being ConTech, - Ни у государства, ни у бизнеса ресурса на это не хватит. И даже после победы долгое время приоритет будет в ВПК, производствах двойного назначения, аграрном секторе. Поэтому мы должны привлекать международных инвесторов в строительство. А для этого нам нужно предоставить гарантии безопасности инвестиций. Не просто продемонстрировать свою готовность к изменениям, а буквально изменить всю отрасль, законодательство, стандарты, контроль. Сейчас интеграция технологий блокчейн выглядит наиболее перспективным направлением".

Во время встречи Гордон Эйнштейн и руководство Well-being ConTech обсудили потенциал блокчейна в строительстве и согласились с тем, что криптотехнологии могут сделать процесс восстановления Украины более безопасным и привлекательным для инвесторов. А с другой стороны, блокчейн в сочетании с комплексным prefab-производством даст украинской компании значительные преимущества на международных рынках.

Стоит выделить такие характеристики блокчейн-технологий как отслеживание истории движения каждой транзакции и элемента дома в пространстве и времени. Лучше всего технология будет работать именно со сборными технологиями, где каждая деталь маркируется на производстве QR-кодом и имеет свой номер в цифровой модели дома. Это гарантия для инвестора, что компания поддерживает нулевую толерантность к любым проявлениям коррупции. А в сочетании с BIM - имеет стопроцентный контроль над отчетами и закупками.

Менее десяти лет назад блокчейн технологии были внедрены в строительство, что позволило компаниям создавать прозрачные цифровые реестры с записями всех транзакций и завершенных этапов. Международные эксперты, такие как Гордон Эйнштейн предсказывают, что в последующие годы вся строительная отрасль будет иметь лучшее управление затратами и эффективные стратегии закупок с помощью блокчейна. В отличие от других методов, блокчейн наиболее безопасен, полностью децентрализован и способен адаптироваться к проекту любого размера.

"Блокчейн, - добавляет во время встречи Гордон, - открывает такие возможности для строительства, как токенизация строительного объекта. То есть не только дом целиком, но и жилые метры могут рассматриваться как активы для инвестиций. Это поможет привлекать к проектам небольших мультиинвесторов. Для массового рынка это совсем новая идея, необычная, но уже существуют проекты, которые используют похожие механизмы финансирования".

Итогом встречи стали договоренности с Гордоном о сотрудничестве. Для Well-being ConTech это будет означать новый цифровой опыт, а для Украины - возможность привлечь венчурные инвестиции в восстановление.

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