Блокчейн будівництво? Квантовий нащадок Ейнштейна відвідав виробництво Well-being ConTech

Гордон - частий гість на міжнародних технологічних конференціях, де він поширює думку, що революція технологій блокчейну може поглибити розвиток людської цивілізації. Одним з ключових напрямків діяльності Гордона Ейнштейна є інтеграція блокчейн-технологій у будівництво та ринок нерухомості, щоб зробити їх більш ефективними та стійкими перед загрозами.

Ідея розвитку лежить в основі Well-being ConTech, яку було створено, як відповідь на потребу України у більш ефективному, більш прозорому будівництві, що неможливе без впровадження сучасних, насамперед цифрових методів управління, а також змін у діючому законодавстві. Компанія розробила технологію швидкого будівництва на перетинанні префабрикації (методу збірного будівництва), дігіталізації всіх процесів та врахування таких факторів, як створення робочих місць та соціокультурного середовища.

"Сьогодні велика потреба у доступному житлі разом з готової соціальною інфраструктурою: школами, садками, лікарнями, підприємствами, - каже Марк Кестельбойм, СЕО Well-being ConTech, - Ні у держави, ні у бізнесу ресурсу на це не вистачить. І навіть після перемоги довгий час пріоритет буде у ВПК, виробництвах подвійного призначення, аграрному секторі. Тож ми маємо залучати міжнародних інвесторів у будівництво. А для цього нам потрібно надати гарантії безпеки інвестицій. Не просто продемонструвати свою готовність до змін, а буквально змінити всю галузь, законодавство, стандарти, контроль. Наразі інтеграція технологій блокчейн виглядає найбільш перспективним напрямком".

Під час зустрічі Гордон Ейнштейн і керівництво Well-being ConTech обговорили потенціал блокчейну в будівництві і погодилися з тим, що криптотехнології можуть зробити процес відновлення України більш безпечним та привабливим для інвесторів. А з іншого боку, блокчейн у поєднанні з комплексним prefab-виробництвом наддасть українській компанії значні переваги на міжнародних ринках.

Варто виділити такі характеристики блокчейн-технологій як відстеження історії руху кожної транзакції і елементу будинку у просторі та часі. Найкраще технологія будет працювати саме зі збірними технологіями, де кожна деталь маркується на виробництві QR-кодом і має свій номер у цифровій моделі будинку. Це гарантія для інвестора, що компанія підтримує нульову толерантність до бідь-яких проявів корупції. А у поєднанні з BIM - має стовідсотковий контроль над звітами і закупівлями.

Менше десяти років тому блокчейн технології було впроваджено в будівництво, що дозволило компаніям створювати прозорі цифрові реєстри із записами всіх транзакцій і завершених етапів. Міжнародні експерти, такі як Гордон Ейнштейн пророчать, що в наступні роки вся будівельна галузь матиме краще управління витратами та ефективні стратегії закупівель за допомогою блокчейну. На відміну від інших методів, блокчейн найбільш безпечний, повністю децентралізований і здатний адаптуватися до проекту будь-якого розміру.

"Блокчейн, - додає під час зустрічі Гордон,- відкриває такі можливості для будівництва, як токенізація будівельного об'єкту. Тобто не лише будинок цілком, а й житлові метри можуть розглядатися як активи для інвестицій. Це допоможе залучати до проектів невеликих мульті інвесторів. Для масового ринку це зовсім нова ідея, незвична, але вже існують проекти, які використовують схожі механізми фінансування".

Підсумком зустрічі стали домовленості з Гордоном щодо співпраці. Для Well-being ConTech це означатиме новий цифровий досвід, а для України - можливість залучити венчурні інвестиції до відбудови.