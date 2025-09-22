Взрывы прогремели в Одессе на фоне угрозы баллистики

$41.250.00
48.420.36
ukenru
17:45 • 1246 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
12:19 • 12257 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 19685 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 29506 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 46110 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 46410 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 26196 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 44906 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 24127 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 34562 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.8м/с
46%
752мм
Популярные новости
ССО подтвердили поражение обнаруженного в Калужской области российского ЗРК С-400 "Триумф"22 сентября, 08:22 • 7712 просмотра
Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связиPhoto22 сентября, 10:21 • 18818 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 14673 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 28263 просмотра
Польша будет сбивать объекты, явно нарушающие воздушное пространство - Туск22 сентября, 11:27 • 18929 просмотра
публикации
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 28269 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 29500 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины22 сентября, 09:32 • 46105 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 46408 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности22 сентября, 05:30 • 44903 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Эстония
Одесса
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 28269 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 14675 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 35081 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 85842 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 108494 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Хранитель
Еврофайтер Тайфун
Ил-18
Фокс Ньюс

Взрывы прогремели в Одессе на фоне угрозы баллистики

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о баллистической угрозе и взрывах в городе. Он призвал одесситов оставаться в безопасных местах.

Взрывы прогремели в Одессе на фоне угрозы баллистики

В Одессе прогремели взрывы на фоне баллистической угрозы. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

Угроза баллистики. Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! В городе слышны взрывы! 

- написал Труханов.

Россия массированно атаковала Одессу БПЛА: пострадали 3 человека07.09.25, 10:11 • 6078 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Одесса