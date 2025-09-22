Взрывы прогремели в Одессе на фоне угрозы баллистики
Киев • УНН
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о баллистической угрозе и взрывах в городе. Он призвал одесситов оставаться в безопасных местах.
В Одессе прогремели взрывы на фоне баллистической угрозы. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.
Угроза баллистики. Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! В городе слышны взрывы!
Россия массированно атаковала Одессу БПЛА: пострадали 3 человека07.09.25, 10:11 • 6078 просмотров